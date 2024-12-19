〈台股開盤〉Fed釋出「鷹森」前景 台積電領跌破2萬3 光學元件股逆揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-19 09:37

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在今晨美股收盤重挫之下，台股在台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤下跌 2.54%，連動台積電現貨股價早盤下跌 20 元或 1.84%，台股大盤開低走低，早盤大跌逾 300 點，並跌破所有短均線支撐，失守集中市場加權股價指數 2 萬 3000 點關卡，早盤光學元件股由亞光 (3019-TW)、新鉅科 (3630-TW) 帶動光學元件續強。

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台北股市 19 日早盤 22947.56 點開出，早盤指數最低 22782.04 點，最高 22947.56 點，預計全場成交值 4140 億元，早盤新台幣對美元匯價報 32.640 元，貶值 1.59 角；盤中金融股跌 0.99%，電子股跌 1.59%。

資深證券分析師簡伯儀指出，美股大跌走勢之下，要留意手中持股的汰弱留強操作。

統一投顧在操作策略上指出，Fed 凌晨利率決策會議降息一碼，因美國經濟持續穩健擴張，根據點陣圖顯示，明年僅可能降息二碼。台股昨日技術面轉佳，外資淨空單降至 3.5 萬口以下，為籌碼正向加分，然凌晨美股四大指數重挫，再度干擾市場資金風向。

過往歷史經驗台股第 4 季漲多跌少，預估年底仍以類股輪動維持多方格局，操作上勿過度融資追價，建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以 AI 概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

聯準會如預期決定降息 1 碼，暗示未來降息幅度變小，「鷹森」前景令市場感到失望，美股主指週三尾盤跳水，道瓊下殺超 1100 點，自 1974 年以來首次連續 10 個交易日下滑。美債殖利率大幅攀升，10 年期美債殖利率上漲約 9 個基點至 4.474%。2 年美債殖利率漲逾 8 個基點至 4.327%。

聯準會週三 (18 日) 將聯邦資金利率下調 1 碼至 4.25%-4.5 % 區間，這是聯準會連續第三次降息，而明年可能僅再降息 2 碼，低於先前的四碼預期。

美股今晨主要指數表現：美股道瓊指數大跌 1,123.03 點，或 2.58%，收 42,326.87 點。 那斯達克指數大跌 716.37 點，或 3.56%，收 19,392.69 點。S&P 500 指數大跌 178.45 點，或 2.95%，收 5,872.16 點。費城半導體指數大跌 198.81 點，或 3.85%，收 4,970.98 點。NYSE FANG + 指數大跌 579.86 點，或 4.24%，收 13,101.86 點。

輝達 (NVDA-US) 下跌 1.14%，台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.54%。

去年鋼市走入低谷，但第四季出現反彈趨勢，主要原因就是美國及歐洲的鋼廠強力拉抬熱軋價格，亞洲鋼廠隨後跟上，創造出一波鋼市復甦的現象。如今鋼廠似有機會複製這樣的景象，儘管原因不完全相同，但近期歐洲、美國鋼廠都有漲價的計畫。此舉也對今日將開出明年第一 季及 1 月盤價開盤的中鋼有利，有底氣開出平高盤。