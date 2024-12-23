鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至15.05元，預估目標價為207.5元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.81元上修至15.05元，其中最高估值15.62元，最低估值14.14元，預估目標價為207.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.62(15.62)
|16.01
|8.61
|最低值
|14.14(14.14)
|11
|8.61
|平均值
|14.95(14.9)
|13.49
|8.61
|中位數
|15.05(14.81)
|13.45
|8.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51,461,000
|57,262,000
|45,644,000
|最低值
|50,983,000
|47,268,000
|45,644,000
|平均值
|51,207,140
|53,081,170
|45,644,000
|中位數
|51,210,000
|52,766,500
|45,644,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.35
|14.47
|11.16
|11.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,088,580
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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