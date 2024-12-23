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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至15.05元，預估目標價為207.5元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 16:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.81元上修至15.05元，其中最高估值15.62元，最低估值14.14元，預估目標價為207.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.62(15.62)16.018.61
最低值14.14(14.14)118.61
平均值14.95(14.9)13.498.61
中位數15.05(14.81)13.458.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值51,461,00057,262,00045,644,000
最低值50,983,00047,268,00045,644,000
平均值51,207,14053,081,17045,644,000
中位數51,210,00052,766,50045,644,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.3514.4711.1611.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		44,088,58058,700,96256,924,05956,093,201

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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