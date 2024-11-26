泓德能源今年營收估創高 澳日案場明年開工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 19:40

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泓德能源 (6873-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司指出，儘管 2024 年綠能市場盤整，營收與獲利依然穩步成長，預估全年合併營收將再創新高，且隨著持續深耕海外市場，澳洲與日本案場 2025 年將正式開工，並挹注營收。

泓德能源今年前三季營收達 60 億元，年增 98.7%，已超越 2023 全年營收 58.3 億元，前三季營收主要來自光電與儲能工程，其中光電案場今年開工總量約 160MW，包含嘉義 111MW 光電案場預計 2025 年第二季完工。儲能案場則開工 199MW，屏東 99MW 儲能案場預計 2025 年第三季完成。

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台南 100MW 儲能案場預定於今年 12 月動工，預計 2026 年商轉。泓德能源預期 2025 年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近 200MW，儲能則達近 200MW。

泓德能源旗下子公司星星電力表現卓越，截至今年 11 月累計綠電簽約總合約度數達 161 億；2024 年綠電轉供量預計可達 9,000 萬度，2025 年轉供量將有望突破 3.3 億度，主要客戶涵蓋半導體、電信業、金融業、製造業等用電大戶。

星星電力坐擁母集團泓德能源與綠能平台的自持案場供電優勢，自三轉一政策鬆綁後，亦獲三型售電業者信賴，目前自持案場與外購電力佔比約 3:7，確保穩定的綠電供應。

隨著碳費機制即將啟動，星星電力將透過穩定的綠電轉供，協助企業降低範疇二碳排，同時整合母集團資源，有望提供涵蓋範疇一與三的全方位解決方案。受法規與供應鏈目標推動影響，台灣綠電市場未來五年將持續供不應求，企業應及早部署以應對減碳需求。

在開發工程、設備銷售、電力零售與電力批發等四大成長引擎驅動下，泓德將持續積極布局海外自由電力市場。預估 2026 年起，電力零售與海內外批發業務的貢獻將逐步擴大，並預計至 2030 年結合穩定成長的各大事業體和智慧綠電系統，完成轉型為國際智慧電力公司。

另外，泓德能源積極拓展海外市場，在日本與澳洲再生能源市場布局成果豐碩，目標開發量達 3GW。澳洲方面，泓德於 11 月取得南澳長期合作電力零售商 ZEN Energy 9.7% 股權，將共同開發超過 1GW 光儲項目，可望帶來工程及電力批發收入，並透過簽署光儲電廠使用協議，確保穩定收入來源，進一步深化澳洲電力市場布局，為未來參與高度自由化的澳洲電力市場打下堅實基礎。

日本方面，泓德能源今年成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計容量 73MW，將享 20 年日本政府補貼，預計 2027 年上線運作。目前正以全國 15 件儲能案場，持續參與第二輪長期脫碳市場投標，儲能系統總容量達約 800MW。除此之外，泓德能源的長期開發計畫還包括 400MW 光電案場及 2.6GW 儲能設施，結合電力零售與聚合技術，持續深耕日本電力市場。