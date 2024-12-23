〈台幣〉股匯脫鉤 匯市平淡小升 牽動外資動態

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-23 10:24

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台股加權指數今 (23) 日飆漲逼近 600 點，其中，台積電 (2330-TW) 就貢獻漲點逾 330 點，但匯市表現相對平淡，盤中最多僅升值 6.6 分，處小幅升值格局，法人認為，台積電的大漲顯示外資在耶誕假期前回補意願轉強，也有助匯市趨穩。

新台幣今日以 32.63 元、升值 6.1 分開出，最高來到 32.625 元，高低價差僅 6 分，盤中報價在 32.66 元附近整理，法人說明，點陣圖顯示聯準會明年恐將降息空間從 4 碼縮至 2 碼，會持續干擾外資的匯入意願。

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觀察主要亞幣，泰銖今日盤中貶逾 0.4%，韓元貶 0.3% 左右，日元續貶逾 0.2%，星元和港幣橫盤整理，新台幣微升 0.03% 上下。