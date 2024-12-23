戒嚴鬧劇重創信心！外資持續逃出韓股、韓元 韓國經濟恐雪上加霜

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-23 15:57

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韓國交易所 12 月 19 日數據顯示，自 12 月 3 日緊急戒嚴事件後的兩週，外國投資人瘋狂逃離韓國股市，兩週內淨賣出超過 2.5 兆韓元。其中，緊急戒嚴後的第一個交易日即 12 月 4 日當天，外資淨賣出就高達 4079 億韓元。

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此外，據韓國金融監督院發布的《11 月外國人證券投資動向》，今年 11 月外國投資者在韓國證券市場淨賣出 4.154 兆韓元，這意味著，韓國股市可能將連續 5 個月遭遇外資拋售。

分析師認為，韓國 KOSPI 指數最大成分股三星電子績效低迷、美元堅挺、韓元匯率貶值等都是外資拋售韓國資產的原因。另外，韓國政局的動盪也加劇了外資逃離。

與此同時，韓元也遭遇了持續賣出。12 月 18 日收盤時韓元匯率已貶至 1 美元兌 1452 韓元，為自金融危機的 16 年以來首見。聯準會連續 3 次降息後，暗示明年將調整降息速度，使得韓元承壓，加上政治局勢動盪，在一定時間內削弱了韓國的經濟基礎，有預測認為韓國明、後年的經濟成長都將低於 2%，這也導致了韓元貶值。

韓國經濟也隱憂不斷。在全球經濟復甦乏力和國內政治環境複雜化的雙重壓力下，韓國經濟的兩大支柱——製造業和出口產業，預計在明年年初迎來嚴峻挑戰。