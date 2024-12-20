〈陸股盤後〉三大指數微跌作收 滬指連二黑 半導體股逆勢大漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-20 15:50

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中國 A 股三大指數周五 (20 日) 普遍小跌作收，上證指數(SSEC) 連兩天收黑，因美中兩國在科技領域出現新的緊張跡象，不過也因此激勵市場加大對本土晶片製造商股票的押注。

上證指數周五收低 0.06% 至 3368.07 點，深證成指 (SZI) 收低 0.02% 至 10646.62 點，創業板指收低 0.18% 至 2209.66 點，滬深兩市全天成交額人民幣 1.52 兆元，較上一個交易日放量 710 億元。

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從大盤來看，半導體族群大漲，上海貝嶺、燦芯股份、鍇威特、瑞芯微等多股漲停，中芯國際漲超 10%，寒武紀再創歷史新高。銅纜高速連結概念也大漲，精達股份、露笑科技、航錦科技漲停，AI 眼鏡概念走強，天鍵股份、華燦光電、比依股份、億道資訊與國星光電等漲停。

抖音的豆包概念股也很活躍，青木科技、奧拓電子等漲停，天奇跟南京化纖等人型機器人概股也跟進，微信小店概念延續強勢，元隆雅圖、實益達等漲停，大消費板塊表現回暖，好想你等漲停。

下跌族群方面，煤炭、工程機械、鋼鐵、電氣設備等類股跌幅明顯，中煤能源、新集能源、陝西煤業、蘭花科創、中國神華等跌超 2%。此外，安陽鋼鐵、杭鋼股份、華菱鋼鐵、中南股份、本鋼板材與鞍鋼股份等也跌超 2%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3552 檔股票走漲，1663 檔下跌，平盤表現的有 160 檔。

根據大智慧 VIP 數據，滬深兩市及北交所共 132 檔股票漲幅在 9% 以上，17 檔股票跌幅在 9% 以上。

東吳證券表示，近期的調整趨勢有所減緩但並未扭轉，不過市場的情緒有所好轉。短期看滬指仍有小幅調整的空間，但 3300 點附近的支撐力度可以期待，建議短線可小幅買進 AI 相關概念股，中線則等待市場徹底企穩後再做佈局。

浙商證券也說，受美國經濟和通膨韌性較強、川普政策等因素影響，明年 Fed 降息可能更加趨於謹慎，美國金融週期友好度回升斜率或將有所下降。對人民幣資產來說，Fed 降息放緩對 A 股的整體影響並不顯著，但可能略微制約港股回升的斜率。

中原證券則指出，當前滬指與創業板指數平均本益比分別為 14.32 倍、37.32 倍，處於近三年中位數平均水準，適合中長期佈局。從內部環境看，政策效應顯現，但傳導還需時間，未來還須密切跟蹤經濟數據恢復情況。外部環境上，Fed 最新表態顯示未來降息節奏或將減緩。隨著國內宏觀調控、促增長政策持續落地推進，未來股指總體預計將保持震蕩上行格局。