〈焦點股〉尖牙股指數威風 00757股價、規模雙創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 11:21

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美國消費者物價指數 (CPI) 持續上升，穩固了聯準會下週降息預期，大型科技股帶動 NYSE FANG+ 尖牙股指數勁揚 2.95%，勝過美股四大指數。追蹤該指數的統一 FANG+ (00757-TW) 今 (12) 日跳空開高在 104.45 元，大漲約 3%，不但持續改寫歷史新高，且在全市場中漲勢最帶勁的原型 ETF。

00757 成分股的利多頻傳，瑞穗分析師 Jordan Klein 表示，輝達 (NVIDIA) 強勁的財務表現，以及在持續成長的 AI 市場中的戰略定位看俏，該研究機構預測，輝達股價可能在明年 3 月的 GTC 大會 (GPU Technology Conference) 和新產品 Rubin 發表之前達到 160 至 170 美元。

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輝達股價受激勵漲逾 3%，其餘包括 Google 母公司 Alphabet 漲幅超過 5%，亞馬遜、谷歌、Meta 也同步創歷史高點。

若統計今年初以來至昨日 (12/11)，輝達狂飆 181.39%，Meta 大漲 79.28%，亞馬遜漲 51.55%，谷歌漲 40.39%，00757 因為一次擁有這些科技天王，所以股價一路不回頭。連帶規模也迭創新高，依照統一投信官方網站 12/10 資料，00757 規模已超過 390 億元。

投資專家表示，00757 漲勢不間斷，投資人資金簇擁下，00757 最新規模應該已經突破 400 億元歷史高水位，在全球追蹤 NYSE FANG+ 指數的 ETF 中也是規模最大。