〈焦點股〉00757搭上博通特快車 網友戲稱「沒有漲停、只有漲不停」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 10:32
博通 (AVGO-US) 、Alphabet (GOOGL-US) 等科技巨頭迭創新高，帶動尖牙股 NYSE FANG+ 指數持續飆漲，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (17) 日跳空開高，早盤市價最高衝上 108.1 元，漲幅超過 2.5%，持續改寫歷史新高。
網友笑稱「00757 沒有漲停、只有漲不停」、「不要預設高點買就對了」、「再不上車你會看不到車尾燈」。投資專家建議，投資 00757 採定期定額長線布局，逢拉回以零股累積持股，分散風險就不用有懼高症。
網通晶片大廠博通 (Broadcom) 最新財測令市場驚豔，未來數年客製化 AI 晶片需求可期，博通繼前一交易日市值突破 1 兆美元，並創下單日漲幅 24% 的歷史紀錄後，今天高盛發表研究報告建議買進、並將未來 12 個月目標價從 190 美元上修至 240 美元，激勵博通股價持續飆高 11%，連兩日創歷史天價。博通股價今年迄今已上漲 126%。
除此之外，谷歌 (Google) 上週發表量子運算晶片「Willow」後，母公司 Alphabet 股價便一路衝高，16 日又續漲 3.6%、收 196.66 美元，創歷史收盤新高；12 月迄今已大漲 16.33%。
而這些美國飆股都是 00757 的成分股，雖然 AI 晶片王輝達近期進入修正，但博通崛起，00757 照樣不漏接，股民選擇一次就網羅十大科技天王的 00757，可全面性地搭上長線的科技創新趨勢。
統一 FANG+ ETF 基金經理人林良一表示，美國通膨展現黏性，聯準會 12 月可能再次降息，但後續經濟持續往好的方向走，明年降息步調可能放緩，對一般企業來說，資金壓力浮現，而大型科技股擁有充裕現金流，且是長線趨勢題材正確的主要玩家。加上明年 1 月川普上任後，要讓美國再次偉大，大型科技龍頭可望持續受到資金追捧，展現大者恆大的優勢。
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