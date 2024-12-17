〈焦點股〉00757搭上博通特快車 網友戲稱「沒有漲停、只有漲不停」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 10:32

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網友笑稱「00757 沒有漲停、只有漲不停」、「不要預設高點買就對了」、「再不上車你會看不到車尾燈」。投資專家建議，投資 00757 採定期定額長線布局，逢拉回以零股累積持股，分散風險就不用有懼高症。

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網通晶片大廠博通 (Broadcom) 最新財測令市場驚豔，未來數年客製化 AI 晶片需求可期，博通繼前一交易日市值突破 1 兆美元，並創下單日漲幅 24% 的歷史紀錄後，今天高盛發表研究報告建議買進、並將未來 12 個月目標價從 190 美元上修至 240 美元，激勵博通股價持續飆高 11%，連兩日創歷史天價。博通股價今年迄今已上漲 126%。

除此之外，谷歌 (Google) 上週發表量子運算晶片「Willow」後，母公司 Alphabet 股價便一路衝高，16 日又續漲 3.6%、收 196.66 美元，創歷史收盤新高；12 月迄今已大漲 16.33%。

而這些美國飆股都是 00757 的成分股，雖然 AI 晶片王輝達近期進入修正，但博通崛起，00757 照樣不漏接，股民選擇一次就網羅十大科技天王的 00757，可全面性地搭上長線的科技創新趨勢。