公股銀龍頭率先揭曉！兆豐董座：年終上看8個月 明年加薪3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-23 12:34

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兆豐金控暨 (2886-TW) 銀行董事長董瑞斌今（23）日在立法院財政委員會上指出，今年雖因受美國商用不動產的不良債權影響整體獲利，但會力拼讓今年兆豐銀年終獎金比照去年的水準，可望上看 8 個月，至於加薪則約 3%，比照公教人員的加薪水準。

上午財政部至立院財委會進行「兆豐金控營運成效與經營計畫報告」，因立委賴士葆於質詢時，關切兆豐銀行員工的年終及加薪議題。

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董瑞斌回應表示，由於美國分行的商用不動產放款 (CRE) 虧損，必須提列打銷呆帳，使得今年整體獲利，可能不若去年，至於年終獎金，會以 7、8 個月為目標，上看 8 個月。