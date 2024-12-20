兆豐金融勇奪菁業獎4大殊榮！兆豐銀阻詐有功、獲頒公股惟一防詐特別獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 18:37

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有金融界奧斯卡獎盛名的第 12 屆「台灣傑出金融業務菁業獎」今（20）日舉行頒獎典禮，兆豐金融集團（2886-TW）一舉囊括 4 大獎項；其中，子公司兆豐銀行積極防詐有成，獲頒特別獎「普惠金融推動獎－防制詐騙」殊榮，是唯一獲頒特別獎的公股金融機構；並以消費金融、數位金融卓越佳績獲得雙項優等肯定。兆豐票券聚焦永續轉型獲頒「最佳票券金融獎－優等」的殊榮，顯示兆豐金融集團追求永續轉型的成果。

本屆菁業獎「機構獎」共有 53 家金融機構參與，約 130 件案件同台角逐，競爭激烈。兆豐銀行專注普惠金融、數位金融與阻詐防詐等面向，致力成為國人最信賴的金融機構，並以「青世代 兆豐貸」、「金融 FIDO x 生態圈—跨通路身分整合平台」2 項服務獲得「最佳消費金融獎－優等」、「最佳數位金融獎－優等」雙獎肯定。兆豐銀行表示，消金業務近年轉型攻略就是將流程數位化，學習做品牌，做數位行銷，針對青壯世代客戶的重要人生階段，規劃生活、創業、成家等對應商品與服務，滿足人生旅程中所需要的各項金融服務。

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兆豐銀行在數位轉型之餘，以科技建構全方位阻詐能力，打造符合國際標準的金融 Fast-ID（原金融 FIDO）無密碼身分標準驗證，提升信用卡交易安全與防詐等級，並透過金控串聯集團子公司產品與服務，達到跨平台多元應用場景的阻詐加乘效果。此外，因應超高齡化社會到來，兆豐銀行設置「樂智友善服務區」，為長青族與弱勢族群提供防詐宣導與各項協助，全方位守護客戶資產。

兆豐票券本屆以「永續轉型 兆票先行」再度榮獲優等獎肯定，近年持續在業務營運上維持領先地位，更積極投入資源及人力發展永續轉型，期許在票券業永續發展上扮演先行者的角色。