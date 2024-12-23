青松健康6成開業機構已獲利 暫定1月中上市 看好明年營收雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-23 19:26

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全國首家以長照產也為核心業務上市的青松健康 (6931-TW) 暫定明年 1 月 15 日掛牌上市。青松健康表示，目前開業機構中已有 6 成以上開始獲利，看好明年營收能有雙位數成長，且若收案量穩定成長，明年獲利率將優於今年，營運有望逐年提升。

青松健康配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 4148 張，競拍底價 55.37 元，最高得標張數 528 張，暫定承銷價 67 元。競拍時間為 12 月 25 日至 27 日，並於 31 日開標，預計明年 1 月 3 日至 7 日辦理公開申購，1 月 9 日抽籤，暫定 1 月 15 日掛牌。

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青松健康以「在地老化」為核心理念，推動全齡住宅與多元化服務的結合，滿足從健康、亞健康到需要長期照顧族群的不同需求，現有的服務包含居家式、社區式與住宿式三大類型，形成一條龍的連續性長照服務，並結合政府的長照 2.0 政策。

青松健康已在全國 11 個行政區設點，聚焦人口密集的銀髮市場，並在中台灣穩定領先的基礎上，計畫將成功模式複製至其他地區。截至 2023 年底，在台中市日間照顧服務量市占率達 16.09%，住宿式長照機構市占穩居中部市場龍頭。

另外，青松健康也規劃在彰化縣田中鎮，以及新北市淡水區設置長照園區，兩座園區皆是針對有醫療需求的長者進行規劃，不過若有亞健康的需求也可入住。彰化縣田中鎮的長照園區，目前正在興建中，預計 2025 年第三季開業；新北市淡水區的長照園區，目前則在籌設許可申請，預計 2028 年第一季開業。

總經理周孟賢表示，目前旗下住宿式機構共有 7 家，社區式機構則有 19 家已取得籌設許可，未來 3 年將陸續開業。