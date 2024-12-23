川普揚言要加徵關稅 路透：中國近來採購125萬噸美國黃豆
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 10:10
據《路透》上周四（19 日）報導，美國候任總統川普表明上任後會對中國商品加徵 10% 關稅，導致在其明年 1 月就職前已出現諸多發酵事件。中方有關企業於前周和上周，分別採購約 75 萬噸與 50 萬噸美國黃豆。
據《路透》上周四報導，兩名知情貿易商透露，中方有關企業上周購入 50 萬噸美國黃豆，將於明年 3 月、4 月交付，中方前周也訂購 75 萬噸美國黃豆，預定明年 1 月至 3 月交付。
中國是全球最大黃豆進口國，也是美國和巴西的重要市場，2023 年這兩國黃豆供應合計佔中國進口量超過 90%。
實際上，川普可能發動的「關稅戰 2.0 版」，對國際大宗商品貿易的影響不止於此。本月初也傳出，中方可能擔心川普提高關稅而取消更多美國小麥訂單，這也讓阿根廷政府看到機會，相關企業積極與中方接觸，希望成為小麥進口替代方。
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