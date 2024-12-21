美經濟、Fed、股市2025走勢？華爾街先知開示10點！

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-12-21 11:41

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在日前舉行的「Alpha 高峰會」上，亞德尼研究公司總裁 Ed Yardeni 發表了對 2025 年美國經濟、聯準會政策及市場趨勢的深入分析。

他被譽為「華爾街最準分析師」和「華爾街先知」，其分析不僅基於對當前經濟情勢的觀察，還結合了歷史數據和未來預測，為投資者提供了重要的市場洞察。

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數位革命與經濟彈性

Yardeni 指出，當前我們正處於一場深刻的數位革命之中。這場革命的起點可以追溯到 20 世紀 50 年代，當時 IBM 推出了大型計算機，開啟了電腦技術的新時代。隨著科技的不斷進步，個人電腦、筆記型電腦以及雲端運算的普及，使得資料處理能力大幅提升。根據 Statista 的數據，截至 2023 年，全球數據量預計將達到 175ZB，這意味著我們正在處理前所未有的大數據。

Yardeni 強調，儘管人工智慧（AI）在技術發展中扮演了重要角色，但它並不是革命性的。相反，數位革命本身才是根本性的變革，而人工智慧則是這過程的進化產物。他認為，AI 的真正價值在於其能夠提升資料處理的效率，進而在各產業中產生重大影響。例如，金融業透過 AI 演算法進行風險評估和市場預測，零售業則利用 AI 來優化庫存管理和客戶體驗。

在經濟展望方面，Yardeni 對美國經濟的彈性表示樂觀。他提到，儘管面臨多重挑戰，如全球供應鏈問題和地緣政治風險，美國經濟仍展現出強大的韌性。他指出，美國消費者的支出能力仍然強勁，2023 年第三季的個人消費支出（PCE）較去年同期成長了 4.1%，遠超市場預期的 3.5%。這種消費成長為經濟提供了強而有力的支持。

Yardeni 也提到，「滾動衰退」的概念，即不同地區和產業可能在不同時間經歷經濟放緩，但整體經濟不會全面衰退。這種現像在歷史上並不罕見，尤其是在經濟週期的不同階段。根據美國經濟分析局（BEA）的數據，2023 年美國 GDP 成長率預計將維持在 2.2% 左右，顯示出經濟的持續成長潛力。

標普 500 指數與市場預期

在市場走勢方面，Yardeni 對標普 500 指數持樂觀態度。他預測，該指數在 2025 年底將達到 7000 點，並在接下來的一年內攀升至 8000 點。他的樂觀基於對企業獲利的預期，預計 2024 年標普 500 成分股的獲利成長將達到 10%。根據 FactSet 的數據，標普 500 企業的獲利在 2023 年第三季年增了 8.5%，顯示出企業獲利能力的恢復。

Yardeni 也提到，儘管全球經濟面臨不確定性，但美國市場的基本面依然強勁。他認為，科技股將繼續引領市場，尤其是七大科技巨頭，預計這些公司將在未來幾年保持高估值和強勁成長，其股票將佔標普 500 總市值的近 30%，這顯示科技業在市場中的重要性。

然而，Yardeni 也警告稱，未來可能出現的貿易衝突仍是導致經濟衰退的潛在風險。他提到，川普可能透過提高關稅來增加收入，但這也可能引發關稅衝突，影響全球貿易。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，全球貿易在 2023 年增長率預計將放緩至 3.5%，低於過去幾年的平均值。

債務危機與降息風險

Yardeni 指出，美國可能面臨債務危機的風險。他提到，財政部長提名人史考特貝森特曾表示希望將赤字從 GDP 的 6% 降到 3%。根據美國財政部的數據，2023 年美國聯邦預算赤字已達 1.4 兆美元，佔 GDP 的 6.5%。儘管貝森特的目標在未來五到十年內有機會實現，但實現過程中的挑戰不容忽視。

此外，Yardeni 預測，未來 12 個月內市場可能會經歷三次降息，每次降息 25 個基點，總降息幅度達到 75 個基點。然而，他強調，經濟並不需要這些降息措施，反而可能增加通膨回升的風險。根據聯準會的預測，2024 年美國通膨率將維持在 2% 至 3% 之間，儘管近期油價回落，但整體物價水準仍受到壓力。

Yardeni 也提到，債券市場的表現將對未來的經濟情勢產生重要影響。如果債務危機加劇，可能導致債券殖利率飆升，進而影響企業融資成本和消費者信貸。在這種情況下，市場可能會面臨更大的波動。

Yardeni 主要觀點摘要

1. 數位革命的延續：目前正處於數位革命中，始於 1950 年代，科技發展持續進化，包括人工智慧的崛起。

2. 人工智慧的角色：人工智慧是技術進化的結果，並不是革命性的，但對各行業有重大影響。

3. 經濟彈性：預計美國經濟將展現出彈性，可能出現 “滾動衰退”，但不會發生全面經濟衰退。

4. 樂觀的市場預期：對標普 500 指數持樂觀態度，預計到 2025 年底將達到 7000 點，未來一年可能達到 8000 點，十年內有望達到 10000 點。

5. 貿易衝突的風險：地緣政治危機雖然存在，但下一個可能導致經濟衰退的原因是貿易衝突，尤其是川普的關稅政策。

6. 七巨頭股票的表現：科技巨頭股票將持續輝煌，可能佔標普 500 指數市值的 30%，並維持高估值。

7. 赤字減少的機會：財政部長提名人表示希望將赤字從 GDP 的 6% 降低到 3%，預計在未來五到十年內就有機會實現。

8. 債務危機的可能性：美國可能面臨債務危機，尤其是「債券衛士」對川普政策的不滿，可能導致債券殖利率飆升。

9. 通膨的預測：通膨預計將在 2% 至 3% 之間，若生產力持續復甦，通膨將有所緩和。