〈慧友法說〉兩大日系商用車廠長單確定 搶進AI錄影機及機器人產業鏈 明年拚轉盈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 17:21

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安控廠慧友 (5484-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理高誌鴻指出，目前在國內已與前裝市場兩大日系車廠合作，這兩間車廠在台灣商用車市場占有率突破 70%，看好明年營收成長 3 成，力拚明年轉虧為盈。

高誌鴻表示，目前大型客戶約占整體營收六成，2025 年這些大型客戶的長單已全數確定，並在近期已完成第二家日系車廠的訂單合作，而透過此間日系車廠與德系車廠的關係，未來有望打入德系商用卡車頭及遊覽車市場。

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針對未來發展，高誌鴻指出三大營運重點，包括加速影像應用轉型、擴大商車法規布局，以及發展特色工業電腦。公司指出，隨著第二個車廠導入，明年商車法規部分營收有望翻倍成長。

在海外市場布局方面，高志鴻提到計劃明年重返歐洲市場，並參加比利時 Bus World 車展，以搶攻歐洲商用車載市場，受俄烏戰爭影響，過去在俄羅斯的專案曾一度停滯，現正積極重啟相關業務。

關於與輝達 (NVDA-US) 合作，高誌鴻指出，2023 年因輝達相關產品計提約 4000 萬元庫存跌價損失，目前已售出約七成庫存。他表示，公司主要在邊緣運算領域與輝達合作，將運用輝達提供的軟體模組結合工業電腦硬體，開發 AI 錄影機，雙方採取合作營銷模式。