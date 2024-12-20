天氣因素影響 迦納再度下修可可收成預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-20 23:10

‌



根據外媒周五 (20 日) 報導，全球第二大可可生產國迦納第二次下調從 9 月開始的當季收成預期，凸顯在供應方面受挫可能進一步推高價格，巧克力生產商成本和消費者荷包恐怕不保。

知情人士透露，在最近的實地作物調查後，該國已將第三季產量預測下調 5%。這意味著今年的收成將達到 617,500 噸左右，而今年 8 月該國已將收成預期下調 20%，至 65 萬噸。

‌



據了解，由於天氣比預期的要熱而且降雨量少，這是修改預測的原因。從去年 12 月到今年 2 月，季節性的哈馬丹風 (Harmattan) 乾熱風也影響可可收穫展望。

今年早些時候，由於最大產區西非收成不佳，全球可可供應連續第三次短缺導致價格飆升。在降溫之後，由於惡劣的天氣進一步威脅到該區農場，限制重建低水位全球庫存的機會，近期價格漲勢再度抬頭。

本周在紐約市場交易的可可期貨價格一度逼近每噸 1.3 萬美元的新紀錄。交易活動低迷進一步放大市場波動，未平倉合約總額接近 10 多年來的最低水準。

本周稍早時加納氣象局曾警告，明年將出現更強烈的熱浪。資深氣象學家 Joshua Asamoah 表示

：「我們正經歷著不尋常的氣溫上升，民眾採取必要的預防措施保持健康和水分是很重要的。」

儘管如此，加納 2024-25 年的收成將比前一季更好。根據國際可可組織的數據，該國在 2023-24 年度生產了 48 萬噸可可豆。