氣立前三季每股虧損0.73元 策略助營收轉正成長將突破逆境

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-20 16:31

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氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今 (20) 日受邀參加永豐金證券線上法說會，氣立指出，公司面對中國大陸市場低迷與內捲效應的衝擊，但氣立積極從「擴充產品應用客群」、「強化產業布局」及「優勢產品升級」等三個面向進行調整，已連續 7 個月營收相較去年同期成長；同時大陸地區營收佔比也由去年的 80% 降至今年 69%。

同時，氣立公司歐洲地區營收比重也從去年的 7% 成長至今年的 17%，改善已初見成效。

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在擴充產品應用客群上，氣立從 2022 年起即開始參加國際半導體展，現已有產品如無桿氣缸、真空發生器等已進入半導體設備供應鏈中，為了能更切合客戶需求，氣立在今年度更陸續推出潔淨室用無桿氣缸、超音波流量計及藥液閥等新品，尤其是超音波流量計，採卡扣式設計方便裝置，可進行化學液體、水、油等流體偵測，適合半導體、醫藥及化工等產業運用，希望能進一步擴大新客群營收。

氣立 2021 年完成的平湖廠，專注於精密金屬零部件製造，除了提供氣立在既有上游製程整合外，現已打入中國小型車品牌商及雷射設備龍頭大廠供應鏈，為其提供引擎與設備零部件，並將於 2025 年開始出貨給歐洲卡車廠零部件。針對新興的機器人產業，目前平湖廠已開始為中國大陸大廠提供機械手臂零部件製作與組裝，並積極開發相關商機。

同時，氣立也不斷進行氣動元件產品優化，透過設計端簡化生產工序及零件數，有效降低產品成本，提高市場競爭力；同時快速升級拓展電動缸及電控元件產品，提供具快速、精準定位及高效益等特性的產品，已符合市場未來發展趨勢，維持產品競爭優勢。

氣立表示，在氣動元件產品競爭力強化及精密金屬製造業務成長的雙重支持下，明年將於泰國建立新的銷售與生產據點，除了就近服務泰國市場外，更往東協地區進行發展，將有助營運動能提升。