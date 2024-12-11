兆豐金蟬連TCSA「永續報告書獎-白金級」及「綜合績效獎-台灣前百大典範企業」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 17:56

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兆豐金控 (2886-TW) 積極推動淨零轉型，落實企業永續，連續兩年蟬聯 TCSA 台灣企業永續獎「永續報告書獎 - 白金級」及「綜合績效獎 - 台灣前百大典範企業」，今 (11) 日由金控總經理蕭玉美代表出席領獎。

兆豐金融集團長期參與 TCSA 台灣企業永續獎，今年度除「永續報告書獎」及「綜合績效獎」外，亦入選 6 項「單項績效獎」，包含金控首次參加即入選「氣候領袖獎」，兆豐銀行連年獲得「資訊安全領袖獎」，兆豐證券、兆豐票券及兆豐投信雙雙奪得「職場福祉領袖獎」，兆豐證券另獲「高齡友善領袖獎」，整體 ESG 績效深受外界肯定。

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蕭玉美表示，兆豐金控自 2023 年成立永續專責部門，透過永續發展委員會轄下五大工作小組，推展集團永續治理。面對國際趨勢，兆豐金控減碳路徑業經「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi) 審查通過，承諾最晚於 2040 年全面退出煤炭及非傳統油氣業投融資，並受邀擔任金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」成員及「金融業淨零推動工作平台 - 跨部門諮詢工作群」負責人，引領產業邁向淨零轉型；另於 2023 年首次導入「自然相關財務揭露」(TNFD) 框架，評估融資對象及自身營運據點對國內生物多樣性熱區之衝擊。

兆豐金控視員工為重要資產，2024 年響應天下雜誌「2024 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」並入選「天下人才永續獎」。為激勵員工士氣，2023 年通過集團調薪 4.5%，集團版員工持股信託方案新增受惠員工近 2,800 名。兆豐銀行及兆豐證券則是相繼導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，管理成效亦獲 2023 年勞動部「健康勞動力永續領航企業」及國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定。

為落實人權議題管理，兆豐金控已公布集團人權政策，透過供應商 ESG 自評問卷及人權盡職調查，鑑別人權風險並訂定相關措施。對內則實施性別友善、勞動權益等人權教育訓練，2023 年集團訓練時數達 10.3 萬小時。2024 年兆豐金控獲臺北市職場性別平等認證銀質獎，兆豐證券及兆豐期貨亦連續兩年入選臺北市「中高齡暨高齡者友善企業認證」，呼應全球「多元、平等及共容 (DEI)」精神，致力打造多元友善職場。