應援帶旺日本簽帳暴增346%！想一手掌握5帥？刷兆豐卡滿額登錄送「世界冠軍冰霸杯」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-16 11:04

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兆豐銀行不僅攜手統一獅球團發行聯名卡，此次世界棒球 12 強賽更祭出日本實體消費 5% 回饋，強力應援台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟 5 帥，根據兆豐銀行統計，短短 5 天賽事期間，不僅「兆豐統一獅聯名卡」日本實體刷卡交易筆數年成長達 184%，簽帳金額更是大幅飆升，成功締造出成長 346% 的絕佳成績。

兆豐銀行乘勝追擊，再推「世界冠軍紀念冰霸杯」，只要 114 年 1 月 16 日前持「兆豐統一獅聯名卡」累積消費滿 2 萬元，登錄成功就能帶回限量冰霸杯，其他兆豐信用卡刷滿 3 萬元同樣能參加活動，讓球迷們能一手掌握統一獅 5 帥，時時回憶奪下世界冠軍的沸騰感動。

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值得一提的是，兆豐銀行也觀察到一個有趣的現象，「統一獅聯名卡」在日本地區的消費簽帳大宗，並不像傳統想像的藥妝店或是機場消費，主要簽帳筆數及金額的大宗都是落在線上遊戲及動漫等相關宅經濟產業，推估應與今年推出的日本消費 2% 回饋無上限活動有關，成功帶動日本簽帳金額較去年同期成長 49%。

兆豐銀行也建議，除了線上消費外，民眾也可多加利用日本實體店家優惠，例如日本百家連鎖家電如 Bic Camera、YAMADA 及 Sofmap 等商店刷兆豐 JCB 卡消費達免稅門檻，即可享最高 15％折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿 5,000 日圓可享 10% 折扣 (最高可折 10,000 日圓)；若忘記帶實體信用卡，也可以透過兆豐行動銀行 APP，於行動支付選項中綁定「兆豐統一獅聯名卡」，輕鬆享受日本血拚的小確幸。