FOMC股債雙殺的真正原因，2025年應該關注的幾個重要數據

永誠資產管理處 2024-12-20 17:48

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股債雙殺原因有二: 鷹派點陣圖與鮑爾談話，加上川普交易的美股高位階

本次降息 1 碼沒有疑慮 (1 月不降息也早已成定局)，關鍵在 2025 全年的點陣圖與鮑爾會後談話，而兩個事件對應台灣時間 3:00、3:30，皆是利空反應、股債雙殺。12/18 美股全盤通殺 (如下圖)，尤其川普勝選以來，漲最多的軟體尖牙科技股、銀行股是重災區，反映過高位階的軋空行情，直至系統性風險，一口氣多殺多。

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FOMC 的關鍵數據與談話解讀

◆點陣圖: FED 官員對 2025 降息預期，從前次 4 碼調整為 2 碼

先前預期上半年至多 2 碼全年至多 3 碼，因此本次點陣圖將是降 2、3 碼將各半，3 月再以更新數據，進行進一步調整，但本次一口氣接近 2 碼，比法人預期更為鷹派。

◆SEP(經濟預測報告): 通膨升溫，但建立在經濟與就業仍具韌性之下

→並未形成停滯性通膨的最悲觀經濟條件，只是因為美國無節制的財政赤字、川普政策的通膨預期，使得通膨走回頭路。因次本次屬於短波段資金面殺盤為主，在年底與四巫日前獲利了結，將川普交易與各種利多消息軋空，所導致美股權值股的過高位階較正

◆鮑爾談話:

鮑爾提到接下來是新的階段，包含會後聲明的措辭新增”extent and timing for”，顯示進一步降息更為審慎，白話來說可以解讀成「原先階段是只要通膨未回升就降息」，轉為新階段「只要通膨未回落就不動作」。

面對川普喊出比特幣成為儲備貨幣，鮑爾表示 FED 不想涉入政府儲備大量比特幣的任何行動，目前法律也不允許購買，也並未有主動尋求修改法律的意願，應交給國會討論。(比特幣隨即跌破 10 萬)

2025 年資金行情，你該關注的 3 個資金行情風險監測指標

◆本中心關注的，以及後續可能影響資金行情的關鍵議題:

1. US2Y10Y(利差保持正數並未回歸倒掛，且甚至擴大)

2. 10Y breakeven inflation(以公債 - Tips 之利差衡量) 10 年期的長期通膨預期保持穩定，未劇烈變動

→顯示通膨雖難達成 2% 目標，但中性利率的變動並不大，且經濟預測上衰退機率也隨通膨而降低，因此短期資金恐慌風險仍有限，本中心推測，除非 2025 年 2 月起，因新的通膨數據與川普上台開始執行政策，導致「可能升息的傳聞或輿論升溫」，才會再度導致短期利率飆升，進一步影響資金行情，產生結構性利空

3.ONRRP(隔夜附買回) 餘額已經接近見底，因此在 2025 年的 FOMC，可以留意的是如果降息步調停滯，還可以用縮表減少來彈性調整貨幣政策 (避免利率升降息導致變動太劇烈，採取觀望)，進而維持金融市場的穩定與流動性充足

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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