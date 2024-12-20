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陽明船舶布建新計畫 取得8000-1.5萬TEU全貨櫃船上限13艘

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 16:41

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陽明董事會通過新世代船舶布建計畫。(鉅亨網資料照)

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (20) 日召開第 400 次董事會，針對現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議將展開新世代船舶布建計畫─「以取得最多 13 艘 8,000 -15,000 TEU 級全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業」，陽明說明，目前尚未確定取得方式是買或租、以及總金額。

不同於長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 已處積極的交船和買船腳步，過往陽明新船隊布建計畫明顯謹慎，在陽明新董座上任不到半年之際，今日董事會通過，應中長期業務穩健發展需要，將陸續展開新世代節能船舶布建規畫，汰換現行營運中船齡超過 20 年的 5500-6500 TEU 級距貨櫃船。


陽明看好，布建新船可強化核心航線營運優勢，另為呼應氣候變遷行動，有助未來自主配合法規與技術條件，來執行減碳規畫。

日前陽明已公告，15 艘 14000TEU 長租貨櫃船將再續租 6 年，其中有 10 艘擁有 2 年租期選擇權。

此外，陽明今日宣布，正積極開發新市場，鑑於印度強勁的經濟表現且為全球快速成長的大型經濟體之一，將新闢印度 - 歐洲航線 (India Ocean Express，簡稱”ISE”)，提供往返印度、斯里蘭卡和巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場版圖。

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