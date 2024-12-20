川普：歐盟必須大量購買美國油氣彌補貿易鴻溝 不然將無保留地加稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-20 16:32

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美國準總統川普最新表示，歐盟必須透過購買石油和天然氣來彌補與美國的貿易鴻溝，否則將面臨關稅。

根據美國數據，2022 年美國與歐盟的商品與服務貿易逆差為 1313 億美元。去年美國是歐盟商品的最大目的地，佔歐盟總出口的 19.7%。

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川普在美東時間周五 (20 日) 凌晨 1 時許在 Truth Social 發文說：「我告訴歐盟，他們必須透過大規模購買我們的石油和天然氣來彌補與美國之間的巨大赤字。不然將無保留地徵收關稅。」

美國是全球最大原油生產國和最大的液化天然氣 (LNG) 出口國，包括歐盟跟越南在內的 LNG 買家已開始討論從美國購買更多能源，部分原因是為了阻止川普加徵關稅。

歐洲已成為美國 LNG 的最大目的地，去年逾半 LNG 輸往歐洲大陸。過去十多年，美國也已成為原油的主要出口國，向加拿大、歐洲和亞洲各國出口所謂的輕質和中密度原油。

此前川普已宣布對包括中國、墨西哥和加拿大在內的美國貿易夥伴加徵關稅，在準備宣誓就職期間也延續這一論調。

義大利前總理、西班牙 IE 大學政治經濟與全球事務學院院長 Enrico Letta 周五向《CNBC》表示，歐盟必須做好準備對川普的威脅進行報復。「我認為這是一種交易方式，我們必須對這種交易方式做出回應。川普將能源和商品、製造業等關稅混在一起。我認為這是不正確的，因為這兩個完全不同。」

Letta 還說：「若這項協議是川普提出的，我認為我們也必須這樣做。考量到最不對稱的部分是財務方面的關係，我們必須開始考慮，也許在財務方面做出回應可能是一個解決方案。」

自川普上月贏得大選以來，歐盟官員和成員國一直在準備應對貿易攻勢。

德國外長貝爾伯克上月底在義大利參加 G7 會議後說：「我們已做好充分準備，應對美國新政府上台後情況可能出現的變化。若美國新政府在氣候或貿易領域推行『美國優先』政策，那麼我們的應對措施將是『歐洲團結』。」