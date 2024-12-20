〈台股開盤〉「鷹魂」不散續跌逾百點失守月季線 資服、網通股趁機竄紅

美股 19 日跌多漲少，今 (20) 日台股延續前一日跌勢，開盤 22798.39 點，下挫逾 150 點，跌破月線、季線支撐，而在台積電等權值股走弱下，指數持續下探，最低來到 22761.13 點，早盤估量 3931 億元