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〈台股開盤〉「鷹魂」不散續跌逾百點失守月季線 資服、網通股趁機竄紅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 09:39

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〈台股開盤〉「鷹魂」不散早盤走弱 下挫逾150點跌破月線、季線。(圖：shutterstock))

美股 19 日跌多漲少，今 (20) 日台股延續前一日跌勢，開盤 22798.39 點，下挫逾 150 點，跌破月線、季線支撐，而在台積電等權值股走弱下，指數持續下探，最低來到 22761.13 點，早盤估量 3931 億元

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 10 元，跌近 1%，來到 1060 元；聯發科 (2454-TW) 跌 5 元，漲約 0.5%，來到 1415 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌逾 1%，廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW 均於平盤上方遊走，日月光 (3711-TW) 持平。


央行暫緩房市新信用管制，今日營建股隨之走強，京城 (2524-TW)、欣巴巴 (9906-RW) 均漲近 6%、愛山林 (2540-TW)、達麗 (6177-TW)、隆大 (5519-TW) 均漲逾 2%，鄉林 (5531) 漲近 2%。

美國擬禁止中國 TP-LINK，台網通股可望受惠，持續走強，友訊 (2332-TW) 漲逾 7%、友勁 (6142-TW)、啟碁 (6285-TW) 均漲近 6%、智邦 (2345-TW) 漲逾 4%、中磊 (5388-TW) 漲近 4%。

資服股也紅通通，三商電 (2427-TW) 漲近 6%、精誠 (6214-TW) 漲近 3%，邁達特 (6112-TW) 漲近 2%、凌群 (2453-TW) 漲逾 1%。

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台積電1050-1.87%
友訊258.93%
邁達特50.21.93%
精誠1412.17%
三商電28.455.57%
中磊127.56.25%
智邦7693.64%
啟碁1388.66%
友勁12.658.12%
隆大33.650.00%
達麗42.35-0.35%
愛山林86.20.70%
京城66.7-1.62%
日月光投控160.5-0.31%
廣達2750.18%
聯電42.5-1.16%
聯發科1405-1.06%
凌群57.21.42%
台積電194.64-0.47%
聯電 ADR6.52-0.91%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.67
加權指數法興(購) 槓桿8.5
加權指數法興(售) 槓桿5.73
加權指數法興(售) 槓桿6.2

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