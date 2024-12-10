微策略買不停！12月初再增持21550枚比特幣

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 02:30

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根據美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (9 日) 的文件顯示，「比特幣持倉大戶」微策略 (Microstrategy) 在 12 月 2 日至 8 日期間以 98,783 美元的平均價格購入 21,550 個比特幣，總價值約 21 億美元，為該公司連續第五個星期一宣布購買比特幣。截至目前，微策略持有的比特幣總價值已超過 410 億美元。

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為了支持這項激進的策略轉型，微策略在去年 10 月宣布一項雄心勃勃的融資計畫，即未來 3 年內透過定向增發股票和可轉換債券的方式籌集 420 億美元資金，用於購買更多比特幣。

微策略的押注似乎已經初見成效。今年以來，公司股價已經漲超過 500%，吸引大量投資人的目光。與此同時，避險基金也開始大量購入微策略發行的債券，用於套利交易。值得注意的是，微策略已成為今年美國股市波動性最大的股票之一。