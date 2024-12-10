微策略買不停！12月初再增持21550枚比特幣
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-10 02:30
根據美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (9 日) 的文件顯示，「比特幣持倉大戶」微策略 (Microstrategy) 在 12 月 2 日至 8 日期間以 98,783 美元的平均價格購入 21,550 個比特幣，總價值約 21 億美元，為該公司連續第五個星期一宣布購買比特幣。截至目前，微策略持有的比特幣總價值已超過 410 億美元。
截稿前，微策略 (MSTR-US) 周一盤中股價下跌 4.30%，每股暫報 378.03 美元。
據了解，微策略是一家小型企業軟體公司，該公司的共同創辦人兼執行長賽勒 (Michael Saylor) 先前意識到，公司的傳統業務模式可能無法在當今競爭激烈的市場中生存，因此，他決定透過購買比特幣等加密資產來尋找新的成長途徑。
為了支持這項激進的策略轉型，微策略在去年 10 月宣布一項雄心勃勃的融資計畫，即未來 3 年內透過定向增發股票和可轉換債券的方式籌集 420 億美元資金，用於購買更多比特幣。
微策略的押注似乎已經初見成效。今年以來，公司股價已經漲超過 500%，吸引大量投資人的目光。與此同時，避險基金也開始大量購入微策略發行的債券，用於套利交易。值得注意的是，微策略已成為今年美國股市波動性最大的股票之一。
然而，微策略的策略也面臨巨大風險。分析指出，如果加密貨幣市場出現大幅回調，公司高度槓桿化的投資可能會對股東帶來嚴重損失。
儘管比特幣自去年 12 月以來已經上漲超過 130%。自去年 12 月以來，比特幣的價格已經漲超 130%，這種迅猛的成長背後隱藏著巨大的市場風險，其高度波動的特性仍令人擔憂。
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