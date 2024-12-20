輝達AI晶片怎麼流入中國 美國商務部傳要求調查
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-20 08:25
據美國科技新聞網站《The Information》周四（19 日）報導，知情人士透露，美國商務部最近要求晶片巨擘輝達（Nvidia）(NVDA-US) 調查過去這一年來旗下產品是如何流入中國。
《路透社》引述《The Information》報導，輝達已要求美超微電腦（Super Micro Computer）、戴爾科技（Dell Technologies）等公司抽查東南亞客戶。美超微和戴爾製造的伺服器產品內嵌輝達的人工智慧（AI）晶片。
輝達一般不是直接把晶片賣給客戶，而是仰賴美超微等伺服器公司和專業經銷商。
據《The Information》報導，一名親近美國商務部的知情人士說，抽查的目的，是確認這些客戶仍然持有他們購買的、內嵌輝達晶片的伺服器。
一名跟美超微關係親近的消息人士稱，美超微一些客戶使用狡猾伎倆，讓人搞不清楚他們是否違法，把輝達晶片轉賣給中國客戶，例如客戶向美超微購買內嵌輝達晶片的伺服器後，複製序號，貼到其他伺服器上。
輝達發言人在聲明中表示，輝達堅持要求客戶和合作夥伴嚴格遵守所有出口管制措施，任何未經授權的行為，包括灰色市場轉售，都是輝達業務的負擔。
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