明年鷹派票委增加 Fed降息面臨更多不確定性

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-20 09:11

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經濟學家警告，隨著明年票委中鷹派成員增加，美國聯準會（Fed）未來的降息路徑恐怕會面臨更多不確定性。

Fed 周三（18 日）宣布降息 25 個基點，符合市場預期，但最新點狀圖揭示，決策者預估明年只會降息 2 次，較 9 月時降息 4 次的預測明顯減少。

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Fed 主席鮑爾在利率會議後表示，Fed 正處於或接近放緩降息的時刻，明年將根據數據做出降息決定。

不過，《路透社》周四指出，隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）投票成員年度輪換，新成員的加入，可能會在一定程度上增加 Fed 進一步降息的阻力。

即將獲得投票權的成員更加鷹派。TD Securities 分析師 Oscar Munoz 表示：「這為明年出現更多反對票打開了大門。」

Fed 每年召開八次利率會議，12 位地區聯準銀行總裁都會參與討論，但只有 7 位 Fed 理事和紐約聯準銀行總裁享有固定的投票權，剩下的 11 位地區聯準銀行總裁，只有 4 人擁有投票權，每年輪換一次。

Fed 周三的降息決定頗具爭議，19 位政策制定者，有 4 人提出異議，其中克里夫蘭聯準銀行 Beth Hammack 直接投下了反對票。

明年 Hammack 將退出票委序列，取而代之的是芝加哥聯準銀行總裁 Austan Goolsbee。作為鴿派官員，Goolsbee 認為明年政策利率需要大幅下調，以避免就業市場過度放緩。

然而，另外兩位新票委——聖路易斯聯準銀行總裁 Alberto Musalem 和堪薩斯城聯準銀行總裁 Jeffrey Schmid——都傾鷹派。他們將取代被視為中立派的亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 和舊金山聯準銀行總裁 Mary Daly。

Munoz 等道明證券分析師推測，Musalem 和 Schmid 可能對本周降息持反對態度。

Musalem 和 Schmid 都曾對繼續降息表示猶豫，Musalem 本月早些時候甚至稱，可能已經到了暫停寬鬆周期的時機。

第四位反對者可能是 Fed 理事 Michelle Bowman，她曾在 9 月利率會議上投票反對降息 50 個基點。不過，Bowman 可能最終還是支持了本周的降息決定。

最後一位新票委是波士頓聯準銀行總裁 Susan Collins，她將接替里奇蒙聯準銀行總裁 Thomas Barkin，成為 2025 年 Fed 輪值票委。

也有分析師認為，一個更為鷹派的政策委員會，可能增加反對聲音，但未必會改變政策結果。