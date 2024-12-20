鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥商品期貨交易所集團CME-US的目標價調升至252元，幅度約3.07%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 00:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥商品期貨交易所集團(CME-US)提出目標價估值：中位數由244.5元上修至252元，調升幅度3.07%。其中最高估值275元，最低估值192元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予芝加哥商品期貨交易所集團評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀3位。
芝加哥商品期貨交易所集團今(20日)收盤價為238.275元。近5日股價上漲3.07%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Nasdaq 100指數年終重組 Palantir、MicroStrategy可望領銜納入
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼SONY-US的目標價調升至23.45元，幅度約3.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：那斯達克NDAQ-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調升至134元，幅度約4.69%
下一篇