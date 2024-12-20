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鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥商品期貨交易所集團CME-US的目標價調升至252元，幅度約3.07%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 00:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥商品期貨交易所集團(CME-US)提出目標價估值：中位數由244.5元上修至252元，調升幅度3.07%。其中最高估值275元，最低估值192元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予芝加哥商品期貨交易所集團評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀3位。

芝加哥商品期貨交易所集團今(20日)收盤價為238.275元。近5日股價上漲3.07%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CME市場預估目標價

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芝加哥商品期貨交易所集團238.3450.53%

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