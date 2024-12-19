鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉爾登運動服GIL-US的目標價調升至56.62元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對吉爾登運動服(GIL-US)提出目標價估值：中位數由54.54元上修至56.62元，調升幅度3.81%。其中最高估值60元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予吉爾登運動服評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
吉爾登運動服今(19日)收盤價為47.19元。近5日股價下跌3.81%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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