鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊GIS-US的目標價調降至68元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對通用磨坊(GIS-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至68元，調降幅度5.56%。其中最高估值84元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予通用磨坊評價：積極樂觀4位、保持中立19位、保守悲觀0位。
通用磨坊今(19日)收盤價為64.32元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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