〈渣打投資展望〉Fed預告2025降息放緩！渣打看美元短空長多 宜布局美股與非投等債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 19:38

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台北時間今 (19) 日凌晨兩點，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布下調基準利率 25 個基點至 4.5%，符合市場普遍預期。川普政府擬推出的減稅及放寬監管措施，有望在未來 6 至 12 個月內為美國經濟成長注入新動能，渣打銀對市場看法審慎樂觀，建議逢低布局美股與非投資等級債券。看好美元短期震盪、長期看多，預估 S&P500 指數 12 個月目標為 6,650 點。

聯準會的最新預測顯示，未來降息步伐可能放緩，主要因通膨壓力減緩至停滯水平以及財政政策前景的不確定性。聯準會預計 2025 年和 2026 年各進一步降息 50 個基點，同時上調了 2024 至 2025 年的經濟增長預測以及 2024 至 2026 年的通膨預測。

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其中，金融市場對聯準會官員將 2025 年降息預估從 9 月份公佈的四碼 (1%) 下調至兩碼 (0.5%) 反應劇烈：S&P500 指數下跌 2.9%，創 8 月以來最大單日跌幅；10 年期美國國債殖利率攀升 11 個基點，達到 4.51%，為六個月來新高。美元指數（DXY）上漲 1%，觸及兩年高點，金價則重挫 2.3%。

聯準會主席鮑爾強調，在連續降息後，美國貨幣政策已不再具限制性，但未來政策仍需應對多重挑戰，包括通膨再度升溫的風險以及川普政府新政策的不確定性。

川普政府可能推出的減稅及放寬監管措施，有望在未來 6 至 12 個月內為美國經濟成長注入新動能。市場普遍認為，這些政策可能進一步支撐美國企業盈餘和投資信心。

在投資策略上，渣打銀行建議逢低布局美股與非投資等級債券。儘管股市短期面臨波動，投資者可考慮逢低佈局美國股票，特別是科技、通訊服務、銀行業和小型股，因為這些行業有望在經濟增長和降息環境中表現突出。S&P500 指數的短期支撐區可能在 5,860 點和 5,674 點，12 個月目標為 6,650 點。