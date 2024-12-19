美台股嚇剉？Fed降息5大重點一次看！富達估2025下半年很可能升息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 15:22

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昨 (18) 日聯準會 (Fed) 一如市場預期降息 1 碼，將基準利率從 4.5%-4.75% 區間降至 4.25%-4.50%，主席鮑威爾表示希望看到在降低通膨方面取得更多進展前，只要勞動市場和經濟穩健，未來調整政策利率可以較為謹慎，帶動道瓊指數崩跌 1100 點，今 (19) 日台股也下挫 240 餘點。富達認為，Fed 未來將密切關注通膨升溫，及停滯性通膨風險，明年下半年重回升息的機率正在攀升。

富達投資此次會後聲明五大重點整理如下：

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1. 延後通膨達標時間：鑑於通膨仍存在一定黏性，聯準會將尋求 2025 年通膨率取得進一步進展，關於核心個人消費支出物價指數 (PCE) 預估 2025 年將達到 2.5%，高於 9 月的 2.2%；2026 年的預估則從先前的 2.0% 升至 2.2%； 2027 年才達到 2% 的目標。

2. 強調就業風險減弱：就業方面，勞動市場下行風險已經減弱，但仍在緩步降溫。目前預估 2025 年失業率為 4.3%，低於先前預估的 4.4%，2026 年與 2027 年之前均為持在此一水平。

3. 維持經濟成長韌性：2025 年 GDP 預估由 2.0% 上修至 2.1%，2026 年維持 2.0%，2027 年則降至 1.9%。

4. 調降明年降息預期：最新利率點狀圖顯示，聯準會預計 2025 年基準利率將降至 3.9%，亦即暗示將再降息 2 碼，低於 9 月預估的 4 碼；2026 年利率預估降至 3.4%，高於先前預測的 2.9%；2027 年利率從先前預估的 2.9% 升至 3.1%。

5. 貨幣政策轉向謹慎：在貨幣政策方面，政策利率已開始向更中性的方向靠近，這是降息態度需謹慎的原因之一。

富達國際全球宏觀及策略資產配置主管 Salman Ahmed 表示，聯準會一如市場預期降息 1 碼，將基準利率降至 4.5%，主席鮑威爾承認在目前經濟環境下，此次決議較之前利率會議更接近正確之決定，近期聯邦公開市場委員 (FOMC) 強調在經濟具有韌性與即將上任的川普總統政策不確定下，逐步貨幣正常化是具有優勢的。

聲明稿強化利率修正軌跡，納入降息幅度與降息時間，暗示未來降息速度將放緩，目前市場預期 2025 年 1 月暫停降息之機率高達 90%，此與富達的預估一致。鮑威爾亦強調目前政策利率雖仍有限制性，但明顯更接近中性利率，此從點陣圖 2025 年之降息幅度預估從 4 碼降為 2 碼，可看出聯準會認為謹慎作法是合理的。

在經濟預測摘要 (SEP) 也出現鷹派色彩，除了 2025 年之降息預期僅有 2 碼，較市場經濟學家預期的少 1 碼；同時預估較強經濟成長預期、更高的通膨及更低的失業率，並表示 2025 年尋求通膨取得進一步進展。更重要的是，委員會對長期中性利率的預估中位數從 2.9% 上修到 3.0%，長期中性利率區間從 2.5%-3.5% 上修到 2.8%-3.6%。

未來幾個月，經濟與政策路徑仍存在相當大的不確定性，因為當川普總統上任並開始實施其關稅、稅收、削減支出和潛在驅逐非法移民計劃時，經濟前景可能會發生明顯變化。鮑威爾表示所有委員在納入川普潛在政策所帶來之影響，預測上各不相同，因此點圖的評估不確定性增加，因此其表示「當道路不確定時，你得放慢速度」，一旦擬議關稅的具體實施細節變得明確，聯準會隨時準備好評估政策並反應。