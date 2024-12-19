研調：陸廠投產G8.6面板 OLED筆電滲透率2027年破5%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-19 18:41

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研調機構 TrendForce 日前發布最新分析報告指出，在中國面板廠陸續啟動 G8.6 高世代產線帶動下，加上蘋果 (AAPL-US) 計畫於 MacBook 系列導入 OLED 顯示技術，預計 2027 年 OLED 筆電市場滲透率將突破 5%。

根據報告，受惠於中國筆記型電腦品牌大規模採購，2024 年 OLED 筆電滲透率將達到 3%。雖然 2025 年增速有限，但 Samsung Display（SDC）和京東方均已著手建置 G8.6 產線，其中 SDC 預計將於 2026 年下半年率先透過自家品牌推出 G8.6 生產的 OLED 產品。

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在其他廠商布局方面，維信諾計畫於 2028 年啟動高世代產線量產，以其新一代 ViP 顯示技術開拓應用。JDI 則與群創和其子公司 CarUX 共同成立 eLEAP 策略聯盟，推廣 32 吋 OLED 整合型車內顯示器。至於 LG Display（LGD）的高世代產線計畫，目前因資金限制仍處於評估階段。

TrendForce 指出，在面板技術上，京東方採用顯示性能佳但成本較高的 LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）技術，需要較昂貴的製造設備，加上對製程精度要求高，可能影響其 OLED 筆電面板成本結構。

在製程技術方面，採用 Tandem（雙層）技術的 OLED 高世代面板須達到一定蒸鍍良率，TrendForce 預估，新建設的 G8.6 高世代廠需經歷一年半至兩年時間，現金成本才有機會與 G6 產線相當，