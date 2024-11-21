研調：AI筆電2025年滲透率估達21.7% Arm架構應用擴大

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-21 16:56

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研調機構 TrendForce 最新研究報告指出，AI 筆電滲透率將快速提升，預估 2025 年將達到 21.7%，到 2029 年更將攀升至近 80%，隨著 Edge AI 技術發展，AI 筆記型電腦有望逐漸成為市場主流規格，Arm 架構應用也將擴大。

報告指出，AI 筆電的增長將帶動 Arm 架構應用擴大，相較於傳統 x86 架構，Arm 架構具備更高能效與擴展性的優勢，加上 Windows on Arm 系統普及，預期將吸引更多消費者使用這類高效能、低功耗的 AI 筆電產品。

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在應用技術方面，Edge AI 將成為推動 AI 筆電普及的關鍵助力。TrendForce 表示，Edge AI 能將運算從雲端移至本地處理，不僅加快語音指令和影像辨識等即時應用的處理速度，也能強化用戶隱私保護，有助於提升消費者對 AI 筆電的信任。