研調：估2025年全球筆電出貨1.83億台年增4.9% 商務需求復甦
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-25 20:21
研調機構 TrendForce 最新調查顯示，2025 年全球筆記型電腦市場可望持續復甦，預估出貨量將達 1.83 億台，年增 4.9%，其中商務需求成主力新亮，主因包括美國大選政治變數消退，以及聯準會 2024 年 9 月啟動降息等利多因素。
TrendForce 指出，2024 年受高利率與地緣政治因素影響，出貨量預計為 1.74 億台，年增 3.9%。就產品類別來看，Chromebook 受北美教育標案與新興市場需求推動表現穩定，2025 年在日本 GIGA School 2.0 計畫挹注下，成長動能上看 8%。
TrendForce 分析，2025 年商務筆電受惠降息後資金活絡，加上 Windows 10 終止服務帶動換機潮，出貨量可望年增 7%。消費市場則傾向高附加價值與高獲利機種發展，預期成長放緩至 3%。
目前中國仍為全球筆電主要生產地，產能占比約 89%。雖然代工廠積極布局越南、泰國、印度與墨西哥，但供應鏈生態仍待完善，加上各國關稅政策仍存變數，TrendForce 表示 2025 年預測仍有調整可能。
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