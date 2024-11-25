研調：估2025年全球筆電出貨1.83億台年增4.9% 商務需求復甦

TrendForce 指出，2024 年受高利率與地緣政治因素影響，出貨量預計為 1.74 億台，年增 3.9%。就產品類別來看，Chromebook 受北美教育標案與新興市場需求推動表現穩定，2025 年在日本 GIGA School 2.0 計畫挹注下，成長動能上看 8%。

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目前中國仍為全球筆電主要生產地，產能占比約 89%。雖然代工廠積極布局越南、泰國、印度與墨西哥，但供應鏈生態仍待完善，加上各國關稅政策仍存變數，TrendForce 表示 2025 年預測仍有調整可能。