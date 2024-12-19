全方位把關環境的「幕」後英雄！環境部「智能化空品監測網」獲國家永續發展獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 18:49

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環境部透過「守護國家永續環境 - 建立臺灣智能化空氣品質監測」計畫，以三大策略：「整合空品監測服務」、「扎根本土監測技術」及「監測系統國際化」，建構全方位的空氣品質監測網絡並從眾多政府機關中脫穎而出，今 (19) 日榮獲行政院永續會 113 年國家永續發展獎政府機關類的肯定，同時也獲得公務人員傑出貢獻團體獎殊榮，展現在永續發展上的重要成果。

「從 1976 年的 19 個監測站，到現在結合人工智慧的全方位監測網絡，我們用科技守護全民的健康！」環境部表示，近年來台灣在環境監測領域屢創佳績，不只獲得美國智慧城市聯盟 2024 智慧 20 大獎的國際肯定，更在去年 11 月成為亞洲第一個獲得 NASA 認證的空氣品質監測校正中心（APAC），已有日本、韓國等 5 國將監測設備送來臺灣校正。

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在智慧監測方面，環境部布建全臺 1 萬個空氣品質感測器，結合 AI 技術 24 小時監控全臺空氣品質。這套系統不只協助稽查人員精準執法，近年來已查獲多起重大污染案件，開出新臺幣 3.1 億元罰單，追回 4.2 億元空污費，更讓臺灣的空氣品質持續改善。為了讓民眾即時掌握空氣品質資訊，環境部開發的「環境即時通 APP」已有 67 萬人下載使用。這款 APP 不只提供即時空氣品質資訊，還會主動發送預警通知，讓民眾能及時採取防護措施，深受民眾好評。

為加速推動 2050 淨零排放目標，行政院宣布成立永續長聯盟，由行政院副院長擔任永續長、環境部長擔任永續長聯盟秘書長，帶領中央部會、地方政府及國營事業共同實踐「綠色成長與淨零轉型」。永續長主要負責五大任務，包括整合機關永續事務、提升永續治理能力、促進文化變革與創新思維、加強公私部門夥伴關係，以及落實氣候變遷因應法的相關工作。各機關優先推動的工作包括完成內部碳盤查、落實深度節能診斷、公務車全面電動化、完成建築能效標示，以及提升綠色採購等。

未來環境部將持續配合永續長聯盟政策，精進智慧監測技術，攜手各部會打造更永續的生活環境。監測成果顯示，目前空氣品質指標 (AQI) 良好及普通等級已達 93.8%，展現臺灣在環境永續發展上的具體進展。