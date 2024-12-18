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今年櫃買IPO達36家、永續債近1500億元雙創新高！明年KPI全揭露

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 17:36

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櫃買IPO達36家、永續債近1500億雙創新高！櫃買提前揭露明年KPI。（鉅亨網記者張韶雯攝）

台股集中市場熱絡，櫃買市場今年表現也不遑多讓，櫃買中心今（18）日於例行記者會公布，今年 IPO 家數及永續債發行金額，雙雙創下新高。櫃買中心表示，已訂下明年 KPI：上櫃 25 家、興櫃目標維持 47 家，永續債發行金額則由今年的 960 億元一舉拉高到 1200 億元，期許明年再創新猷。

據統計，今年截至 12 月 18 日的永續債發行現況，綠色債券已發行 31 檔、發行總金額 1149.44 億元；可持續發展債券已發行 9 檔、發行總金額 90.91 億元；社會責任債券已發行 11 檔，發行總金額 160 億元；可持續發展連結債券（SLB）為台泥發行 1 檔、發行金額為 80 億元。


櫃買中心統計，今年截至 12 月 17 日，申請上櫃家數已達到 36 家、申請登錄興櫃家數為 83 家，都超過今年預設的上櫃申請 24 家、興櫃登陸 47 家目標。

櫃買中心近年積極推進永續債發展，今年已發行 52 檔、發行金額為新台幣 1480.35 億元，加上遠東新續發的永續債約 11 億餘元，預估今年發行金額將達 1492 億元，連續 4 年突破千億元、再創歷史新高。

為促進永續金融，政府今年將永續債列為重要推動業務，櫃買中心表示，在明年法規將建制完備的前提下，地方政府、住都中心和企業都有望發行永續債，其中以住都中心為最大宗，並將透過永續發展資金讓中小企業永續轉型，不過明年發行狀況仍要看屆時的利率水準而定。

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櫃買中心上櫃IPO興櫃永續債

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