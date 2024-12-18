台灣太陽光電建置緩慢 蔡佳晋：農地開發限制擬鬆綁帶來曙光

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 13:32

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太陽光電產業永續協會今 (18) 日舉辦年末餐敘，由於台灣近兩年太陽光電開發環境惡化，部分外資也陸續撤資，業界直指地面型案場無法開發以及政府態度搖擺不定是關鍵，理事長蔡佳晋表示，目前政府已有跨部會討論農地開發相關議題，先前的政府限制有機會鬆綁，為台灣太陽光電產業帶來一線曙光。

蔡佳晋說，明年屋頂型太陽光電目標 8GW，截至去年底為 7.61GW，達成率已達 95%，等同未來目標無法僅靠屋頂型，勢必得透過增加地面型案場達成 2050 年太陽光電 40-80GW 的目標，而地面型案場截至去年底僅安裝 4.61GW，對比明年的目標 12GW，達成率僅 38%。

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蔡佳晋認為，政策限制 2 公頃以下的農地種電影響深遠，不僅 2 公頃以下不能做，近三年以來，20 至 30 公頃的地面型案場被農業部核准案件少之又少，更是讓 2025 年太陽光電設置容量 20GW 政策目標無法達成的主因之一。

此外，再生能源是全球趨勢，也是台灣半導體供應鏈追求的目標之一，而台灣半導體相關產值占 GDP 高達 24.3%，是台灣賴以為重的產業，根據台積電 (2330-TW) 永續報告書，海外公司都已 100% 使用再生能源，唯獨台灣還未達 10%，凸顯台灣再生能源需求孔急，滿足台積電對 RE100 的需求應是政府當務之急。

蔡佳晋補充，行政院已核定地方創生國家戰略計畫，希望在推行再生能源的同時促進地方發展，太陽光電也扮演復興農村的角色，尤其農業占台灣整體 GDP 從雙位數降至個位數，農業帶動農村經濟的角色已經越來越來淡化，需要透過再生能源帶動地方發展。

蔡佳晋也澄清，太陽光電設置可讓農業在碳循環中產生的大量碳排得以中和，使農業部有達成農業或食物系統碳中和的可能，以國際的糧食系統平均為全球碳排 26% 的比率，太陽光電的確是農業減排最大的希望，兩者是互利共生的關係，並非互斥。

針對有人誤解「光電會滅農」，蔡佳晋說，光電根本滅不了農，目前農業部排除特農及依一股農的士地，劃定嚴重地層下陷地區內為不利耕作地區，來供綠能設施使用，面積約 2,800 公頃，但至今為止，真正有種電的不到 18%，多數都因沒有饋線，地主沒意願或是產權問題而無法種電。