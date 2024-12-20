Google叫陣OpenAI，矽光子通訊商機再起？

Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。