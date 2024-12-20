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Google叫陣OpenAI，矽光子通訊商機再起？

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2024-12-20 09:10

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Google叫陣OpenAI，矽光子通訊商機再起？ (圖:shutterstock)

Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。

矽光子族群的股票，像上詮 (3363-TW) 前波壓力在 10/11 那裡的 258 元附近，近期季線上止跌若能轉強是有機會往前挑戰，但上詮位階已偏高，操作仍要嚴守風險控管。聯鈞 (3450-TW)12/17 回測季線後止跌，12/18-12/19 仍算續強走勢，前波壓力 11/8 在 272.5 元附近，聯鈞位階已經算高，操作要做好停損，否則下來空間也可能很大。聯亞(3081-TW) 跟上詮和聯鈞一樣，位階已高，操作要有嚴密停損。日月光投控 (3711-TW) 仍算區間整理，也算有大幅回檔過。華星光 (4979-TW) 回測季線後止跌創造轉強機會。


立碁 (8111-TW) 算 LED 產業個股，也在矽光子產業聯盟，12/19 還能攻漲停創新高，可先等待回測後的介入機會。眾達 - KY(4977-TW)12/19 大漲 6% 轉強，趨勢來看仍延季線上漲。惠特 (6706-TW) 破季線後仍在回測，年線仍是走揚，若回測 200 日線附近將是低檔機會。波若威 (3163-TW)、志聖(2467-TW) 上方季線仍是反壓，雖然是相對低檔，但反彈漲勢的過程可能有壓力。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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眾達-KY1500.67%
立碁56.88.81%
華星光1750.00%
日月光投控161.50.31%
聯亞3560.42%
志聖212-1.17%

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