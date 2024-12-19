〈焦點股〉東北季風拖累森崴能源台電二期進度 股價臉綠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 11:05

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森崴能源早盤以 117 元開低走低，盤中最低跌至 114 元，截至上午 10 點 40 分，股價暫報 114.5 元，跌幅 2.97%，無力站回 5 日線，成交量僅約 600 張。不過三大法人在連續 9 個交易日賣超森崴能源後，於周二 (17 日) 轉為買方，昨 (18) 日也再度加碼，2 個交易日合計買超 173 張。

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法人分析，雖然持續看好森崴能源離岸風電的統包工程地位，但受到天氣因素影響，短期海上施工仍具不確定性，預估安裝進度將遞延，台電二期專案毛利較高，使得相關海事工程營收未能認列，預估第四季毛利率將呈遞減。