〈焦點股〉東北季風拖累森崴能源台電二期進度 股價臉綠
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 11:05
11 月受到東北季風影響，森崴能源 (6806-TW) 巨人號未能出海施作工程，施工進度具不確定性，使得台電二期進度遞延，森崴能源今 (19) 日股價也臉綠，跌近 3%。
森崴能源早盤以 117 元開低走低，盤中最低跌至 114 元，截至上午 10 點 40 分，股價暫報 114.5 元，跌幅 2.97%，無力站回 5 日線，成交量僅約 600 張。不過三大法人在連續 9 個交易日賣超森崴能源後，於周二 (17 日) 轉為買方，昨 (18) 日也再度加碼，2 個交易日合計買超 173 張。
法人分析，雖然持續看好森崴能源離岸風電的統包工程地位，但受到天氣因素影響，短期海上施工仍具不確定性，預估安裝進度將遞延，台電二期專案毛利較高，使得相關海事工程營收未能認列，預估第四季毛利率將呈遞減。
雖然受到冬季天候影響，11 月未能出海施作，但森崴能源 11 月營收表現仍亮眼達 27.66 億元，雖月減 8.14%，但年增 87.86%；累計今年 1 至 11 月營收 157 億元，同樣年增 78.33%。
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