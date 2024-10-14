森崴能源旗下九崴電廠遷址又遭抗議 九崴：有苦難言

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-14 19:24

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吳明竑今日嚴正指出，九崴電力配合國家能源政策方向，致力推動九崴南科天然氣電廠，與台電簽訂「115 年商轉燃氣機組電力採購案」合約，並已取得台南安定、安南區交界的六塊寮台糖農場土地計畫興建 600MW 天然氣廠。

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不過因當地自救會民眾抗議，台南市議會於 2023 年 8 月 17 日作出「儲能電廠、天然氣發電廠相關電業設施應設置於合法工業區，遠離住宅區，保障市民生命財安全」決議。

因此九崴電力捨棄原有場址，轉向台南市政府開發的合法樹谷工業園區，卻遭閒置多年工業地業者擬興建幼兒園阻撓，不接受九崴電力在工業區內興建，再次抗議。

九威電力說明，根據環評報告顯示，九崴電力在還未進入樹谷園區之前，當地的汙染物總量，還有比電廠污染性更高的一氧化碳、有害事業廢棄物等，揮發性有機物 VOC 每年達 227 公噸、PFCS 每日更達到 7.9 萬公噸。九崴電力認為，怎麼會想到讓幼兒園進駐工業區，除非認知中這些污染物對人體沒有影響。

在自主供電方面，據統計，台電 2023 年供應台南的電力需求高達 332.26 億度電，不到 21% 電力由台南本地生產供應，其他的電力來源均靠外地支援，自主發電明顯偏低，就算新增加森霸二期興建完成電力也僅 38.5%，絕大多數還是得靠外縣市供電。