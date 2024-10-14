森崴能源旗下九崴電廠遷址又遭抗議 九崴：有苦難言
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-14 19:24
森崴能源 (6806-TW) 旗下九崴電力日前捨棄原有場址，轉向台南市政府開發的合法數股工業園區，不過今 (14) 日又遭抗議。對此，九崴電力總經理吳明竑表示，電力是公共財不屬於個人財產，九崴電力依中央政策執行投入前期開發成本，期盼獲得各方支持，捍衛合法企業應有的權益。
吳明竑今日嚴正指出，九崴電力配合國家能源政策方向，致力推動九崴南科天然氣電廠，與台電簽訂「115 年商轉燃氣機組電力採購案」合約，並已取得台南安定、安南區交界的六塊寮台糖農場土地計畫興建 600MW 天然氣廠。
不過因當地自救會民眾抗議，台南市議會於 2023 年 8 月 17 日作出「儲能電廠、天然氣發電廠相關電業設施應設置於合法工業區，遠離住宅區，保障市民生命財安全」決議。
因此九崴電力捨棄原有場址，轉向台南市政府開發的合法樹谷工業園區，卻遭閒置多年工業地業者擬興建幼兒園阻撓，不接受九崴電力在工業區內興建，再次抗議。
九威電力說明，根據環評報告顯示，九崴電力在還未進入樹谷園區之前，當地的汙染物總量，還有比電廠污染性更高的一氧化碳、有害事業廢棄物等，揮發性有機物 VOC 每年達 227 公噸、PFCS 每日更達到 7.9 萬公噸。九崴電力認為，怎麼會想到讓幼兒園進駐工業區，除非認知中這些污染物對人體沒有影響。
在自主供電方面，據統計，台電 2023 年供應台南的電力需求高達 332.26 億度電，不到 21% 電力由台南本地生產供應，其他的電力來源均靠外地支援，自主發電明顯偏低，就算新增加森霸二期興建完成電力也僅 38.5%，絕大多數還是得靠外縣市供電。
九崴電力進一步指出，台積電 (2330-TW)、輝達 (NVDA-US) 等大型企業加碼進駐高雄投資設廠，未來連高雄電力供應都面臨極大考驗時，自主供電能力偏低的台南又該如何支撐未來南科大廠的高速成長用電需求，令人擔憂。
吳明竑期盼，中央與地方政府依法行政，九崴電力也將持續與地方溝通，以獲得各方支持，捍衛其自身權益。
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