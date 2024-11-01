森崴能源攜手中央大學簽署MOU 培養高階綠領人才

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-01 17:50

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森崴能源 (6806-TW) 今 (1) 日攜手中央大學綠能科技研究所學院，簽署「彰化又德離岸風力發電廠興建計畫產學合作暨人才培育合作備忘錄」，透過雙方產學合作，除強化台灣海洋地質和地球物理研究外，進一步培養高階綠領人才。

森崴能源總經理胡惠森表示，學院希望藉由跨域跨界合作開發永續與綠能科技，進而培養出兼具永續素養與專業技能的領導人才的任務，也與森崴能源期盼能為台灣綠能產業的永續發展努力貢獻，注入活水與動能的目標一致。

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胡惠森進一步提到，森崴能源今年以「彰化又德離岸風力發電廠計劃」參與離岸風電區塊開發第二期選商並在 8 月公告獲配，接下來將會開始一連串的場址調查與設計，其中場址調查，包含地球物理及地工鑽探作業，這是在水下基礎與風機塔架設計非常重要的輸入參數。

因此，希望借重中央大學過去在地球科學的經驗與資料庫，協助各個離岸風場的調查、分析與設計，以降低開發商在地質條件理解的風險。更重要的是，配合學院中綠能科技學程的產學計畫合作，培育優秀人才，可以在就學期間了解商業開發的過程，及早熟悉高科技職場的運作模式。