台大教授蔡明哲WCS演說 森崴能源旗下元杉森林躍上國際舞台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 18:55

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台灣大學實驗林處長蔡明哲教授受邀在世界高峰會 (WCS) 發表演說，並透過影片分享與森崴能源 (6806-TW) 元杉森林攜手在花蓮壽豐，打造前瞻性生物信用示範林區，展現氣候與生物多樣性二合一解方，讓元杉森林 97 公頃林地躍上國際舞台。

蔡明哲在 WSC 中，以「新興的亞洲 Biocredit 方案 - BioPlus」為主題發表演說，並於演說中提到，全球物種正在極速消失，但維持生物多樣性需要長期且一定的資金投入，除了政府積極面對外，更需要企業的協助，因此「生物信用額度 (Biodiversity Credit)」制度應運而生。

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蔡明哲說明，目標是讓企業購買生物信用額度，投入維護生物多樣性的專案行動，是一種與碳權 (carbon credit) 類似的金融工具。

蔡明哲舉例，元杉森林在花蓮壽豐鄉有 97 公頃淺山自然林地，目前與台大實驗林合作，規劃推動生物多樣性專案，並深入研究其方法學、指標以及量測系統，打造台灣前瞻性生物信用示範林區。

蔡銘哲補充，目前世界經濟產值約 44 兆美元，其中超過一半是中度或重度依賴自然資源，若因大自然過度開發而失去多元豐富的韌性，全球都將共同承擔惡果。