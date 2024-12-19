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韓元急貶至15年新低 監管當局要求銀行調整外匯交易

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-12-19 10:50

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韓元急貶至15年新低 監管當局要求銀行調整外匯交易。(圖:shutterstock)

受到美國聯準會 (Fed) 鷹式降息，及彈劾案引起的政局不穩定影響，市場避險情緒升溫，韓元周四 (19 日) 貶至 15 年新低，韓國金融監管機構要求當地銀行考慮靈活調整外匯交易和企業貸款的期限，以穩定金融市場。

在貨幣市場波動加劇的情況下，韓國金融監管機構週四要求當地銀行考慮靈活調整外匯交易和企業貸款的期限。金融服務委員會在聲明中表示，這將有助於緩解美元需求並穩定韓元匯率。


韓元匯率盤中急貶 1.5% 至 1.460.2 韓元兌 1 美元，下探至 2009 年 3 月來最低。股市部分，由於外資擴大拋售，南韓 KOSPI 指數下跌 2%。

Fed 官員暗示明年將放緩降息步伐後，美元大幅上漲，加重了韓元下跌壓力。彭博美元現貨指數升至 2022 年以來最高水準。

與此同時，韓國面臨政治混亂的壓力，上周六投票罷免總統尹錫悅之後，韓元仍然疲軟，彈劾案仍需要憲法法院審理。南韓執政黨試圖延後憲法法院法官的指派，目的可能是避免在野黨拉高將尹錫悅趕下台的機率。

投資人擔心韓國的領導權「真空」將阻礙關鍵經濟政策的實施，並使其與川普政府的貿易談判複雜化。

12 月迄今，韓元兌美元匯率已下跌 3.9%，連續第三個月擴大跌勢。而今年以來韓元兌美元匯率已下跌超過 11%，是亞洲表現最差的貨幣之一，並將創下自 2008 年以來表現最差的一年。

韓國財政部長表示，如果波動過度，政府和央行將迅速、大膽地採取措施穩定金融市場。

一位南韓貨幣交易員表示：「市場懷疑當局正在捍衛 1,450 韓元的匯率水準，因此很難在該價位附近做空韓元。」

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