台日攜手+糖廠媽駐駕 117年虎尾製糖甜蜜蜜開工

台糖虎尾糖廠於昨 (18) 日上午舉行 113/114 年期製糖開工典禮，由台糖公司董事長吳明昌主持，偕同雲林縣長張麗善及日本台灣交流協會代表片山和之等貴賓一同焚香、拋蔗，另恭請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，祈求本年期製糖開工順利、人員出入平安，順利達成本年期生產目標。



台糖表示，虎尾糖廠創建迄今已有 117 年歷史，不僅是全臺唯一仍以五分車載運甘蔗，也是唯二尚在運作的甘蔗製糖廠。該廠自即日起進入製糖期，至明 (114) 年 3 月底結束，預計採收甘蔗原料 21.63 萬公噸，產製 1.95 萬公噸的本土二砂糖。製糖期間除了能看到五分車鳴笛穿梭街道，糖廠煙囪吐出陣陣白煙外，糖廠周圍還能聞到濃郁的蔗糖香，歡迎民眾前來感受糖都虎尾特有的甜蜜風情，鐵道迷們也務必把握機會來追拍糖鐵五分車。



台糖指出，虎尾糖廠一向重視品質及食安管理，通過 ISO9001、ISO22000、HACCP，並獲產銷履歷 (TAP) 及清真認證，TAP 驗證農場面積達 4,299 公頃。該廠產製的本土二砂糖風味獨特，另供應三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿等產品，其中黑糖糖漿銷售量更是逐年攀升。雲林在地的糕餅業者也極力推廣「虎尾糖」，充分展現糖業在地生根發展有成，廣受消費者及用糖業者的好評與喜愛。



台糖補充，虎尾糖廠除了製糖，也兼具推廣糖業文化及行銷城鎮觀光之多元功能。廠內保留完整糖業文化資產，五分車及縣定古蹟－兩座大跨距磚造酒精槽，打造「虎尾糖業文化體驗園區」；另結合水利署「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，工程現正進行中，未來廠區周圍將融入糖鐵、生態自行車道及洪氾平原步道，串聯成兼具防洪韌性、生態保護及文化傳承的綜合性休憩網絡，營造慢活、多元的親水休憩環境，為甜蜜的糖都虎尾帶來更多觀光人潮。