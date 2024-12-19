川普2.0時代來臨 專家預期商用不動產將迎來避險、置產熱潮

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 10:30

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美國總統當選人川普放話一就任就要對中、加、墨 3 國加徵關稅，迎接川普 2.0 時代來臨，全球通膨升溫，加上台灣央行政策是「打住不打商」，商用不動產在中美貿易戰推波助瀾下需求更旺，據高力國際調查顯示，第三季商用不動產的單季成交量，高達 713 億元，創下歷年統計新高，前三季更累積達到 1472 億元，已超越去年全年的 1376 億元。

政策打住不打商 商用不動產成避險最佳標的

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媒體人、財經專家阮慕驊指出，以國際情勢來看，觀察上回美中大打貿易戰，許多受影響的中國台商，大舉返台設廠，資金回流、加上美國降息的趨勢不變，美元長線來看會走弱，台幣長期來看則會升值，長線具備境外資金流入動能，「最重要的是，我們的貨幣製造能力是很強的，M2 就增加了 3 兆，端看上市櫃公司發出的股息，一年股息就要發出 1 兆多，台灣是不缺錢的，房地產長期的資金支持面是強勁的。」

此外，台灣被各國視為半導體產業關鍵地位，外資紛紛來台設立企業總部、資料中心，國際級企業總部需求明顯增加，也成為未來投資新顯學。隨著市場需求擴大，尤其是 ESG 成為企業永續經營準則，產業對於企業總部設施需求提升下，此時新世代永續型企業總部即成為矚目焦點，也是建商布局重點。

企業自用置產需求旺 由租轉買成趨勢

近期不少企業是包棟購置總部，舊有辦公室已不符合使用需求，由租轉買成為趨勢。（圖／IBC 環球企業總部）

今年第 3 季大宗商用不動產交易，多半與半導體及 AI 產業鏈擴廠有關，並以科技業與壽險業為兩大主力買家，在自用與置產需求相當旺盛下，近期也頻傳企業包棟購置總部，阮慕驊分析，辦公產品還是以六都為主軸，尤其是雙北，為企業增設總部最大量的地方，在核心地段仍是供不應求，在租金持續走高、舊有辦公室已不符合使用需求下，企業主確實有開始從租轉買的現象。

他進一步表示，企業主用置產的方式去購置，即是看好未來價格會上漲，不動產成為公司長期的資產並且會升值。再者，購置總部能給員工長期發展的安定感，在心理層面有歸屬，因此大部分的上市櫃公司都會如此，也提升品牌形象。最終以長遠發展來看，也節省了利息的支出，整體是「利大於弊」。

近期商用不動產市場，如北士科技廊帶核心「IBC 環球企業總部」、北市復興長安商辦重鎮「國家企業廣場」，以及位於國家門戶的桃園市政特區「NFC 環球經貿中心」，市場詢問度皆非常踴躍，即是具備「地段」和「交通」兩大不敗優勢，商用不動產在資金動能、經濟成長持續帶動下，前景仍是樂觀看好。

三案皆為全球五大建築師事務所之一的 Aedas 凱達環球溫子先團隊設計，位居北士科廊帶的「IBC 環球企業總部」，由新總陽建設一手推動開發，地上 27 層凌空建築，主力規劃 160~1200 坪，距捷運奇岩站僅 150 米，為 AI、醫療、生技等三大產業發展軸心；北市中山區「國家企業廣場」，為興富發建設投資開發，位處三面臨路的帝王角地，是區域內難得一見的頂級商辦，規劃 100-1000 坪多元化選擇，使用大量的玻璃素材及金屬線版呈現穿透感視覺，更為今年北市預售商辦樓王，高樓層最高每坪成交價達 180 萬元，該案總揭露金額已超過 30 億元；至於桃園市政特區「NFC 環球經貿中心」，為建商少量開發的桃園頂辦市場，2,536 坪壯闊基地座落於主幹道 60M 大興西路上，為豪宅、企業總部絕佳設置地段，稀有度也掀起企業主話題，近期詢問度同樣相當熱烈。