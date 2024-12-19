〈能源盤後〉美供應連降4周 支撐原油走高 Fed示意明年放緩降息 盤後油價回吐漲幅
鉅亨網編譯許家華 2024-12-19 06:10
原油期貨價格周三 (18 日) 上漲，為三個交易日來首見，係因美國官方數據顯示國內原油庫存連續第四周下降，給予油價支撐力。
然而，在聯準會 (Fed) 下午一如預期地將主要政策利率目標下調 25 個基點後，油價回吐部分漲幅，因為 Fed 暗示明年降息步伐將較預期大幅放緩。
能源商品價格
聯準會和供應數據
原油期貨價格收高，但遠低於盤中高點，係因 Fed 預測明年降息程度縮減，部分抵消了美國原油供應連續 4 周下降帶來的看漲情緒。
Fed 周三下午宣布下調政策利率 25 個基點，但也預計明年只會降息 50 個基點，低於 9 月時預計的 100 個基點。Fed 還上調了明年的通膨預期，顯示物價較今年年底略有上漲。
Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「在 Fed 似乎提高利率預測點陣圖後，盤後油價回吐漲幅。」
此外，Flynn 稱美元升值也不利於油價，「掩蓋了相當樂觀的 EIA 供應報告。」。ICE 美元指數在盤中觸及新高，打壓以美元計價的油價。
美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (12/13 止) 美國國內商業原油庫存小幅下降 90 萬桶、汽油供應量增加 230 萬桶，但餾分油供應量下降 320 萬桶。
美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存下降 470 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周 (12/13 止) 美國商業原油庫存將減少 180 萬桶、汽油供應量增加 210 萬桶，以及餾分油供應量增加 60 萬桶。
此外，汽油需求上升，EIA 報告顯示，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 892.7 萬桶 / 日，高於一周前的 881 萬桶 / 日。蒸餾油 (主要包括柴油燃料及燃油) 供應量也從 345 萬桶 / 日增加到 449.8 萬桶 / 日。
Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 向 MarketWatch 表示，EIA 報告中最有力的支撐因素是假日前隱含需求明顯上升，從而大量消耗了餾分油庫存。
其他市場驅動力
在周三油價上漲前，油價已連續兩日收低，交易者將部分原因歸咎於中國 (球最大原油進口國) 經濟數據令人失望，以及加薩可望停火的報導。
麥格理策略師報告寫道，上周油價上漲係因「俄羅斯可能遭受更嚴厲的制裁、敘利亞阿薩德政權垮台、中國的刺激措施以及實物市場潛在的空頭擠壓。」
然而，「上述驅動因素的影響和持續時間的不確定性縮限了上行空間，尤其是考量到 IEA 預期 2025 年出現大量供應過剩這一點。」國際能源總署 (IEA) 上周預測明年全球供應將大幅過剩。
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