光隆精密-KY啟動美國二廠興建計畫 董座：提前作準備

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 18:51

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車用零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 於今 (18) 日法說會中指出，因應美國市場日益增加的在地生產需求，計畫於 2025 年啟動 2 號廠房興建和生產線導入計畫，目前已接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，其他客戶北美市場新開發件也陸續展開，相關營收貢獻估將於 2026 年起逐步顯現。

面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，光隆精密董事長呂皇甫強調，過去曾因產能受限忍痛放棄客戶大單，不能被動等待需求出現才擴廠，應在逆境中積極擴張，提前做好準備。

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光隆精密目前生產基地涵蓋美國、台灣和中國三大區域，為更貼近主要客戶並滿足其即時需求，已於去年在美國印第安納州完成土地及廠房設施購置，初期將作為物流倉儲中心。

光隆精密表示，美國在地生產需求日益增，因此，將於明年啟動興建 2 號廠房和生產線的計畫，已接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，不過，考量產品從開發至量產通常需 2-3 年時間，相關營收貢獻預計 2026 年起才會逐步顯現。

在台灣，光隆精密已於 2022 年標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，第一季將動工興建新廠，於 2026 年第二季完工，作為在台灣的主要生產基地。

而就本季來看，光隆精密提到，受歐美假期影響、工作天數減少，加上客戶進行庫存調整，預計營收表現將略為收斂，而據北美主要客戶提供的預估量，料明年拉貨動能可顯著提升。