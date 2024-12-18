金興精密1月中掛牌上市 樂見川普帶動轉單

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 17:41

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車用散熱系統風扇廠金興精密 (7732-TW) 將於 19 日舉行上市前業績發表會，預計 1 月中旬掛牌上市，金興董事長施春景今 (18) 日表示，若後續美中貿易衝突若加劇，將有利帶來更大的轉單效應，並開始從 AM 市場加大力道跨足 OE，拚 5-6 年後將 OE 營收占比拉升至 20%，有利拉長訂單能見度。

金興指出，自川普當選新任美國總統後，AM 件快速迎來轉單效應，很看好明年的業績動能，而在高關稅的貿易戰議題下，泰國廠區也將加強接 OE 單，正在選擇訂單中。

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金興以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等國際市場，具備台灣加泰國生產優勢，尤其位於泰國的生產基地更可避開貿易壁壘。

金興認為，隨著電動車產業迅速崛起，車用散熱系統的技術研發與應用更顯重要，金興已深耕無刷電控、Lin Bus (Local Interconnect Network) 通訊協定之馬達應用。

金興尤其看好電子件風扇的發展潛力，因定價是傳統風扇的 5-10 倍，具 2-4 倍以上的毛利空間，未來挹注獲利動能樂觀，有利毛利率常態維持 30% 上。

至去年，金興產品超過 6000 種，其中散熱馬達風扇產品多達 3100 種，並每年新增約 150 -200 項新產品，金興說明， AM 營收占比高達 90%，OE 僅占約 10%，拚 5-6 年後將 OE 占比拉到 20% 左右，訂單能見度可因此更高。