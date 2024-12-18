易發跨足儲能市場 明年營收估成長雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 15:03

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易發 (6425-TW) 董事長羅文進今 (18) 日宣布，取得南非儲能設備品牌 Freedom Won 在台灣的產品代理權，目前正接洽眾多案場，正式跨足綠能市場，也看好自家半導體設備業務發展，目標明年營收年增雙位數百分比。

羅文進表示，易發十多年前就開始發展綠能市場，先前主要業務為動力電池，但隨著中國動力電池產業崛起，公司已慢慢淡出，並將該部門改名為綠能事業，看好再生能源趨勢帶動下，勢必需要建置儲能弭平再生能源的不穩定性，因此選擇進軍儲能市場。

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易發今日正式取得南非儲能設備品牌 Freedom Won 在台灣的產品代理權，並同步與國內多家企業簽署合作備忘錄 (MOU)，羅文進看好，代理 Freedom Won 產品不僅是對綠能市場的長期佈局，更是公司跨足新興領域的關鍵一步。

本場活動中，Freedom Won 的亞洲總代理捷發全球企業總經理詹鎧禎也出席，並指出，透過易發技術與市場洞察，將能為台灣的數據中心、電池備援模組 (BBU) 及鋰電池回收等應用帶來突破性發展。

羅文進說，儲能系統是綠色能源生態系的核心樞紐，其連結上游的電池技術、中游的系統整合方案以及下游多元應用場景，包括工業備援電力、商業節能管理及離網供電解決方案，看好儲能的安全性與穩定性尤為關鍵，是實現碳中和目標的重要推動力。

針對此次與 Freedom Won 合作，羅文進認為，易發將憑藉產品技術，整合台灣與東南亞地區的上下游資源，打造完整的儲能解決方案。

Freedom Won 執行長 Antony English 強調，公司使命是為全球能源短缺和氣候愛遷提供可靠解決方案，很高興能與易發合作，將公司領先的鋰電池儲能技術引入台灣市場。

Freedom Won 自 2010 年成立以來，以毫秒級反應、高規格設計及零安全事故的紀錄，成為非洲最大的儲能設備供應商，並拓展至澳洲、亞洲及歐洲等市場，累計建置容量為 2GW。

此外，易發攜手國內多家領導企業，共同為儲能設備提供全方位支持。例如，智聯服務專注於數據分析與網絡安全解決方案，確保儲能系統的穩定運行；盛達電業致力於智慧電網與電力分配技術，為儲能系統與能源網絡的高效協同提供支持。

鉑東科技以其綠能整合技術，助力儲能系統在多元場景中的應用；玖森能源專注於太陽能系統與智慧能源解決方案，特別是在再生能源發電與儲能系統的整合應用中提供支持；昌明農科則致力於再生能源技術在農業領域的應用，為農業基礎設施提供穩定的能源管理方案。