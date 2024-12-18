英業達數位轉型有成 智慧製造與資訊科技接連獲獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 18:13

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英業達 (2356-TW) 近年積極推動數位轉型，並逐漸展現轉型成效，接連獲獎，今年 10 月榮獲第四屆鼎革講兩項大獎，近日在第二屆 IT Matters Awards 競賽中，再次榮獲 IT Matters 數位轉型獎。

英業達數位轉型重新定位市場與人工智慧的挑戰，對內積極培育接班人、吸引數位人才，對外則優化跨國營運流程，增強產品成本競爭力。在 NB、伺服器以及智慧裝置三大核心事業中深化市場與客戶關係，同時也發展新事業，聚焦車電、5G 專網、智慧製造、醫療及交通等應用。

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英業達 IT 數位轉型強調科技實踐與以人為本的融合，藉由整合 ERP 平台、使用 SAP NZDT 升級雲端、提供統計數據、導入服務元件，擴大業務跨國整合，提供數位轉型自助能力。同時，採用共享協作平台，運用 Microsoft Teams 等工具，有效管理人員協作，提升資訊使用率。