正基增持正文持股 攜手搶攻 5G RedCap 市場
鉅亨網記者吳承諦 2024-12-18 13:52
網通廠正基 (6546-TW) 宣布，將於今年 12 月 13 日至 2025 年 6 月 17 日期間，斥資上限 3 億元購入大股東正文 (4906-TW) 6,000 張持股；正基表示，透過互相持股將深化雙方合作關係，加速布局 5G RedCap 市場，預期相關成果將於明年下半年顯現。
正基目前持有正文 510 張股票，持股比例約 0.119%，若此次增持計畫完成，持股比例將提升至約 1.3%。今日正基股價小跌至 126.5 元，正文股價則下滑至 32.05 元。
在市場布局方面，今年初正基已與高通 (QCOM-US) 合作推出 5G RedCap 模組，首度跨足 5G 無線模組領域，將進軍 5G 穿戴式設備、手持裝置及監控系統等市場。同時，正基也積極布局 AIoT 產業。
正基指出，5G RedCap 技術在物聯網（IoT）、電信和工業電腦（IPC）等領域均有龐大發展潛力，尤其在電信業者補強 5G 涵蓋率的應用上，未來市場可期。目前已鎖定電信商、物聯網及 IPC 相關應用，積極布局印度市場。
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