正基增持正文持股 攜手搶攻 5G RedCap 市場

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在市場布局方面，今年初正基已與高通 ( QCOM-US ) 合作推出 5G RedCap 模組，首度跨足 5G 無線模組領域，將進軍 5G 穿戴式設備、手持裝置及監控系統等市場。同時，正基也積極布局 AIoT 產業。

正基指出，5G RedCap 技術在物聯網（IoT）、電信和工業電腦（IPC）等領域均有龐大發展潛力，尤其在電信業者補強 5G 涵蓋率的應用上，未來市場可期。目前已鎖定電信商、物聯網及 IPC 相關應用，積極布局印度市場。